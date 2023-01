Dana Saber contro gli autori del Grande Fratello Vip/ “Mi è stato negato di poter…”

Dana Saber, sfogo contro il Grande Fratello Vip 2022

Dana Saber, con un lungo post pubblicato su Instagram, si scaglia contro gli autori del Grande Fratello Vip 2022. L’esperienza della modella nella casa più spiata d’Italia è durata qualche settimana durante le quali è stata protagonista di scontri e liti infuocate. Un’esperienza che si è concluso con l’eliminazione e, dopo essersi ripresa, Dana racconta come ha affrontato tutta la situazione. “Nel mio percorso ho sempre cercato di essere autentica, attaccando chi volevo attaccare senza la paura di essere eliminata e sono contenta che sia andata così. Sono venuta a conoscenza di una serie di frasi che sono state strumentalizzate contro di me fuori dalla casa di cui non ne condivido il pensiero“, scrive su Instagram Dana.

“Sono stata più volte avvicinata alla guerra e alle armi senza la possibilità di potermi difendere e dare una spiegazione alle mie parole. In ogni caso credo sia grave che nel 2023 ancora non ci sia la libertà di espressione, mi sento di dire che lo stesso GF mi abbia più volte isolata e così negato la possibilità di poter dire la mia opinione liberamente”, ha aggiunto la Saber.

Dana Saber, confronto al Grande Fratello Vip 2022?

Nel suo lungo sfogo, Dana Saber si scaglia anche contro i concorrenti del Grande Fratello Vip con cui ha condiviso l’esperienza e che non le avrebbero permesso di vivere serenamente nella casa. “Sono stata bullizzata direttamente e psicologicamente da un gruppo di persone che avevano come fine vincere il programma, facendomi passare come una persona violenta (senza aver mai spinto nessuno ma subendo sgambetti). Questa esperienza mi ha creato uno stress che mi sono portata dietro anche fuori dalla casa, per giorni”, scrive Dana aggiungendo di non essere riuscita a dormire per giorni.

Oggi si è ripresa e afferma di essere contenta del percorso fatto. Dana, infine, ringrazia tutte le persone che l’hanno sostenuta e supportata nel percorso dal primo all’ultimo giorno.













