Dana Saber “Oriana Marzoli? Puzza”/ L’ex gieffina senza freni su Instagram

Dana Saber: le liti con Oriana Marzoli

Non è durata molto l’esperienza di Dana Saber dentro la casa del Grande Fratello Vip 7. La modella marocchino è rimasta poco meno di un mese, ma è riuscita essere protagonista di accese litigate, sopratutto con Oriana Marzoli. In diverse occasioni, Dana ha attaccato l’influencer venezuelana: “Io non sono come voi che sparlate dietro e siete delle false. Non giocate con me che vi smaschero subito. Io non ti ho mai leccato nulla e mai te lo leccherò, perché ce l’hai sporco! Tesoro il tuo è sporco, sei sporca e volgare sappilo!”.

Durante la sua permanenza dentro la casa, Dana Daber ha anche minacciato di denunciare Oriana e Luca Onestini: “Non fate ridere e non siete simpatici. Vedrete come vi querelerò, adesso chiedo al GF se tira fuori i video così vi posso denunciare subito”.

Dana Saber: “Oriana puzza? Sì”

Ma anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 7, Dana Saber non nasconde la sua antipatia per l’influencer venezuelana. Nella giornata di ieri, la modella ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram. Un utente ha chiesto: “Ma è vero che Oriana puzza?“. La Saber ha risposto con un laconico: “Sì“. C’è anche chi le ah chiesto come andassero le cose con l’amica Dayane Mello e l’ex vippona ha scritto: “Chi?”, lasciando intendere che tra di loro non c’è nessun rapporto in questo momento. Stesso discorso per Soleil Sorge, conduttrice del GF Vip Party: “Cos’è successo con lei? I veri amici si vedono nel momento del bisogno“.

