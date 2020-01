Dani Olmo alla Roma?/ Calciomercato news: sfuma l’ipotesi, Barcellona vicinissimo

Nel taccuino della dirigenza giallorossa per la sessione di calciomercato invernale, certo aveva fatto la sua bella figura il nome di Dani Olmo, che alla Roma non ci arriverà o almeno non a breve. Il trequartista della Dinamo Zagabria già nei giorni scorsi si era detto pronto a fare il salto di qualità nella sua carriera, volendo lasciare il campionato croato per esordire nei più grandi circoli del calcio europeo. Ecco dunque che i giallorossi, come pure il Milan parevano destinazioni più che desiderabili per il giovane giocatore classe 1998: pure però nelle ultime ore l’ipotesi del suo esordio in Serie A è sfumata. Secondo le ultime indiscrezioni infatti pare che sarà il Barcellona la prossima squadra di Dani Olmo e anzi l’accordo è a un passo dalla chiusura.

CALCIOMERCATO ROMA: SFUMA L’IPOTESI DANI OLMO

Al momento non si conoscono i dettagli dell’offerta fatta dalla dirigenza blaugrana alla Dinamo Zagabria per Dani Olmo, che quindi alla Roma certo non arriverà in questa sessione di calciomercato invernale. Pure ormai l’affare pare prossimo alla chiusura. Lo stesso giocatore classe 1998 ha poi dichiarato in questi giorni alle colonne de L’Esportiu: “Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. Se ci sarà l’accordo tra i club è meglio andare via ora. Se è l’ora di fare il grande salto? Credo di sì”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA