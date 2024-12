VIDEO GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Gorgonzola l’Alcione Milano si aggiudica la vittoria in trasferta per 2 a 0 contro la Giana Erminio. Nel primo tempo gli uomini di mister Cusatis acquisiscono subito il vantaggio per merito del gol siglato proprio al 1′ da Palombi, bravo ad insaccare sull’assist propostogli da De Marco con un cross dalla sinistra.

Video Benevento Giugliano (0-1)/ Gol e highlights: Celeghin abbatte i Sanniti! (Serie C, 14 dicembre 2024)

La Giana fatica a combinare qualcosa e gli Orange tentano di raddoppiare non capitalizzando una buona chance con il colpo di testa impreciso di Bagatti intorno al 31′. Nel secondo tempo i biancazzurri sembrano ripartire con un piglio diverso rispetto a quanto visto in precedenza ed il colpo di testa insidioso di Colombara viene parato in maniera provvidenziale da Bacchin con un ottimo intervento al 51′.

Video Padova Lumezzane (2-0)/ Gol e highlights: Spagnoli spegne i lombardi! (Serie C, 14 dicembre 2024)

Nel finale gli arancioni tornano a riproporsi in attacco con una certa insistenza e, dopo la chance non concretizzata al 65′ da Ciappellano, chiudono i conti segnando un’altra rete con Bagatti che insacca la sfera di testa sul calcio di punizione battuto da De Marco al 73′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mario Picardi della sezione di Viareggio ha estratto il cartellino giallo in tre occasioni ammonendo rispettivamente Ballabio al 52′ da un lato, Invernizzi al 41′ e Stabile al 45’+1′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano da casa in questo diciannovesimo turno di campionato permettono all’Alcione Milano di raggiungere quota 32 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Giana Erminio non migliora i suoi 20 punti.

Video Juventus Next Gen Messina (2-0)/ Gol e highlights: protagonista Afena Gyan! (Serie C, 14 dicembre 2024)

VIDEO GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS