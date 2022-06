Daniel Auteuil, scippato a Napoli/ Rubato l’orologio da 39mila euro

Daniel Auteuil, l’attore francese derubato a Napoli

L’attore francese Daniel Auteuil è stato derubato dell’orologio a Napoli. L’episodio è accaduto ieri mattina intorno alle 11.30 in via Nuova Marina all’altezza dell’hotel Salgar, dove Auteuil alloggia con la sua famiglia, mentre l’attore stava viaggiando a bordo di un taxi. L’attore è stato sorpreso da due uomini a bordo di uno scooter che gli hanno sfilato l’orologio, un Patek Philippe del valore di 39mila euro. Auteuil ha poi denunciato l’accaduto alla Polizia, alla Questura di via Medina, che ha subito avviato le indagini. Gli inquirenti sono alla ricerca di immagini dalle numerose telecamere di videosorveglianza presenti in zona per individuare e identificare gli autori dello scippo.

Daniel Auteuil a Napoli per Campania Teatro Festival

Daniel Auteuil si trova a Napoli per lo spettacolo “Déjeuner en l’air”, in cartellone alla rassegna Campania Teatro Festival sul palco del teatro Mercadante. La rappresentazione teatrale prende le mosse dal repertorio del romanziere francese Paul Jean Toulet, con richiami anche ad Apollinaire, Voltaire e de Musset. Sul palco Auteuil, che canta suona e recita, è affiancato da Julien Noel al pianoforte e da Arman Mélies alla chitarra. L’attore dovrebbe trattenersi in città fino al 22 giugno prossimo. Daniel Auteuil, attore di fama internazionale, ha ricevuto numerosi riconoscimenti: due volte Premio César, nel 1987 per “Jean de Florette” e nel 2000 per “La ragazza sul ponte”, David di Donatello nel 1993 per “Un cuore in inverno” e miglior attore protagonista al Festival di Cannes del 1996 per “L’ottavo giorno”.

