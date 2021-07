Daniel Mickelson, morto il giovane attore e modello/ Aveva 23 anni: cordoglio social

Daniel Mickelson, attore e modello americano di soli 23 anni, è morto nelle scorse ore. A dare la tragica notizia è stata la sorella Meredith, anch’essa modella, attraverso un toccante post pubblicato sulla propria pagina Instagram. Mentre oltre oceano si celebrava la festa del 4 luglio, il Giorno dell’Indipendenza dal Regno Unito, il giovane Daniel Mickelson lasciava questo mondo, anche se le cause di questa triste quanto prematura dipartita non sono state rese note.

COM'É MORTA RAFFAELLA CARRÀ, MALATTIA/ Tumore al polmone. Un calvario

“Il mio cuore è in frantumi – il post pubblicato da Meredith, la sorella della vittima – e scrivere queste parole mi sembra così sbagliato, non so nemmeno cosa dire. Ieri ho perso mio fratello, il mio migliore amico e l’altra metà del mio cuore. Non c’era una persona che amavo di più su questa Terra. Non ci sono parole che possano rendergli giustizia. Conoscerlo significava amarlo. Era l’essere umano più felice, sorridente e solare che esistesse e sono così felice che Dio mi abbia scelto come sua sorella per tutta la sua incredibile vita”. Una carriera che sembrava destinata ad ambiziosi traguardi quella del 23enne natio di Atlanta, visto che da poco lo stesso aveva annunciato il lancio di un suo brand esclusivo di abbigliamento.

Axel Khan, morto il genetista francese malato di cancro/ Scrisse: “Morirò presto...”

DANIEL MICKELSON, MORTO IL GIOVANE MODELLO: TANTI I PERSONAGGI FAMOSI CHE LO STANNO RICORDANDO

Inoltre, oltre all’impegno costante nel mondo della moda, come ricordano i colleghi di Fanpage, da due anni a questa parte, dal 2019, aveva iniziato anche a recitare, precisamente nella serie per il web Mani, nonché nell’horror indipendente The Killer Clown Meets the Candy Man.

Numerosi i personaggi che in queste ore hanno espresso il proprio cordoglio dopo la notizia della scomparsa di Daniel Mickleson, a cominciare dalla modella Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford: “Ricordo quella volta che ci siamo seduti sul divano – scrive sui social – e abbiamo passato l’intera giornata a inventare il nostro linguaggio segreto che abbiamo continuato a parlare ogni volta ci siamo visti. Grazie per essere la ragione di tante risate e felicità nel mondo. non sarà lo stesso senza di te qui”. Paris Hilton ha invece scritto attraverso una Instagram Story “Era davvero una luce”, mentre Patrick Schwarzenegger ha commentato sotto al post della sorella con le parole “Prego per te”.

Richard Donner, morto regista de I Goonies/ Addio al genio del cinema, aveva 91 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA