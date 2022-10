Daniela Christiansson, chi è la fidanzata di Maxi Lopez/ Modella e ambientalista

Chi è Daniela Christiansson

Daniela Christiansson è una modella di origini svedese e fidanzata del calciatore Maxi Lopez. Come già noto l’attaccante ha avuto una relazione molto discussa con Wanda Nara che lo lasciò per stare assieme all’attaccante Mauro Icardi. Maxi Lopez dopo un periodo difficile ha trovato in Daniela la compagna giusta, da cui presto avranno anche un figlio. La fidanzata dell’ex calciatore di Catania, Udinese e Sampdoria è una ragazza molto intelligente, attivista per la tutela dell’ambiente modella, le cui foto sul suo profilo Instagram non passano inosservate. Alla domanda che le pose un suo follower: “come hai conosciuto Maxi?”, lei rispose: “In un ristorante di Milano”.

Maxi Lopez compra il Birmingham City/ L'ex calciatore rinuncia al GF Vip?

Una relazione che in molti hanno approvato e che ai due piace mostrare sui social. Maxi Lopez si mostrerà anche domani sera, in prima serata su Canale 5, perchè sarà uno dei protagonisti di Emigratis 4 con Pio e Amedeo.

Daniela Christiansson e Maxi Lopez genitori di un bambino

Daniela ha un nutrito seguito sulla sua pagina Instagram dove vanta 202mila followers. Nella sua biografia si definisce Ecofriendly Lifestyle (stile di vita ecologico), confermando la sua passione per l’ambiente e la tutela che merita. Inoltre, Daniela si descrive come Travels Ambassador per la società ‘4ocean’ la quale di occupa di ripulire gli Oceani dalla plastica e rifiuti vari. Un sentimento, quello ambientalista, che la accompagna anche nella sua vita da modella. Pio e Amedeo nella seconda puntata di Emigratis approderanno a Londra ed è proprio qui che la coppia Lopez – Christiansson ha messo le radici. Maxi Lopez si è ritirato dal calcio giocato e adesso è pronto a diventare papà per la quarta volta. Stando ai primi rumors è in arrivo un bambino che Daniela partorirà nei prossimi mesi, presumibilmente nel 2023. Intanto, ce li possiamo gustare nella seconda puntata del format che va in onda il mercoledì sera in prima serata su Canale 5.

Wanda Nara "Maxi Lopez? Non ho perdonato il tradimento"/ "Icardi è diverso, speciale"

LEGGI ANCHE:

Maxi Lopez contro Wanda Nara/ "Non mi fai vedere i figli da dieci mesi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA