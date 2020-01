Daniela Cristofori, moglie Giacomo Poretti/ “Tra di noi ci sono 20 anni di fiducia”

Daniela Cristofori è la moglie di Giacomo Poretti, del trio di Aldo Giovanni e Giacomo ospiti della puntata di sabato 24 gennaio 2020 di Verissimo su Canale 5. Classe 1966, Daniela è una psicologa, regista e attrice teatrale, ma anche cinematografica. Con il marito ha lavorato ai film “Chiedimi se sono felice” e “Tu la conosci Claudia”, mentre come attrice è nel cast di “Fuori dal mondo” e “Ravanello Pallido”. Molti però la ricorderanno per aver recitato nella soap “Vivere” di Canale 5. Insieme al marito hanno scritto “Litigare danzando”, un progetto che la stessa Daniela ha raccontato così dalle pagine di Vanity Fair: “l’idea è nata da alcune letture che avevamo fatto diversi anni fa per giovani coppie in procinto di sposarsi. Lo spettacolo non è altro che una sorta di dialogo tra di noi. Lo facciamo però utilizzando lo strumento del teatro. Ci siamo ispirati a vicende personali, ma anche ad alcuni racconti di amici”.

Daniela Cristofari: “Con Giacomo Poretti 20 anni di fiducia”

Una storia d’amore che è andata ben oltre, visto che Daniela Cristofari ha condiviso più volte anche la vita professionale con il marito Giacomo Poretti. Un rapporto quindi che va ben oltre come ha raccontato la stessa regista e attrice teatrale: “com’è recitare con Giacomo? Tra di noi ci sono 20 anni di fiducia e lui è un professionista eccezionale“, queste le parole di Daniela Cristofori, che elogia il marito. Tra i due il rapporto è sempre più solido e sfocia anche nel professionale. Lui è un professionista eccezionale”. Alla base di questo spettacolo c’è un’idea condivisa come ha raccontato lo stessa Daniela: “analizzare la predisposizione dell’uomo al litigio con grande umorismo. Anche perché io e Giacomo ci siamo sempre detti che “se non fa ridere noi, non fa ridere nessuno”. Ridere fa bene, il diaframma si rilassa. Peter Brook, 91 anni, sostiene che il più grande dono che ci è stato dato è la nostra capacità di ridere”.

Daniela Cristofari: “la danza non è il punto forte di Giacomo Poretti!”

Parlando sempre del progetto “Litigare danzando”, Daniela Cristofari oltre a sottolineare i pregi del marito Giacomo Poretti, ha parlato anche di quelli che sono i suoi difetti: “diciamo che la danza non è proprio il punto forte di mio marito. Ma in un ballo si può cambiare ritmo, come si cambia punto di vista mentre si discute. In una litigata può esserci creatività, capacità di andare oltre, di non fossilizzarsi sulle proprie posizioni». In questo senso, litigare fa bene: «Si impara l’arte di comunicare e poi di ripartire”. I litigi spesso con il marito accadono per i figli oppure per la guida in automobile, ma il loro spettacolo ha per tutti una sorta di antidoto da seguire: “continuare a danzare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA