Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Trama e cast del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, oggi 2 giugno 2024

Chiedimi se sono felice, diretto da Massimo Venier

Domenica 2 giugno, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21,20, la commedia del 2000 dal titolo Chiedimi se sono felice. Il film è diretto dal regista Massimo Venier, conosciuto per le sue numerose collaborazioni con il trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo, a partire da loro esordio nel 1997 con il lungometraggio intitolato Tre uomini e una gamba.

Le musiche hanno invece la firma del cantautore italiano Samuele Bersani, uno dei musicisti con il più elevato numero di premi ottenuti da parte del Club Tenco.

I protagonisti sono interpretati dal noto trio comico composto da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

Al loro fianco l’immancabile compagna di tante avventure, Marina Massironi, che aveva già lavorato con loro in Tre uomini e una gamba (1997) e Così è la vita (1998).

Nel cast del film Chiedimi se sono felice anche l’attrice Silvana Fallisi, moglie di Aldo Baglio, diventata famosa per aver lavorato sia in teatro sia al cinema con il trio.

La trama del film Chiedimi se sono felice: tre attori sfortunati ma grandi amici

Chiedimi se sono felice racconta la storia di tre amici, Aldo, Giovanni e Giacomo, tutti e tre uniti da una preparazione professionale in ambito artistico che purtroppo non permette di avere sbocchi lavorativi soddisfacenti.

Uno infatti lavora come comparsa nelle rappresentazioni teatrali, un altro si occupa di doppiare personaggi insignificanti, mentre l’ultimo è impiegato come statua vivente in un grande centro commerciale.

Stanchi delle loro vite, un giorno decidono di tentare la sorte portando in scena la loro prima rappresentazione teatrale: il Cyrano de Bergerac.

Nel frattempo alcuni problemi amorosi dividono i tre amici: Giovanni infatti si innamora perdutamente della ragazza che lavora come hostess, Marina, ma dopo una serie di vicende quest’ultima verrà conquistata da Giacomo.

Il gruppo di amici prende così strade diverse, solo a distanza di tre anni si incontreranno nuovamente.

Aldo, infatti, è rimasto vittima di un importante incidente, così Giacomo cerca di convincere Giovanni ad andare insieme a trovarlo nonostante quest’ultimo porti ancora rancore all’amico.

Riuscirà questo viaggio a fare ritornare il sereno tra i due amici e a riportare il gruppo ai fulgori di un tempo?

