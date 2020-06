Daniela Del Secco, Marchesa d’Aragona/ Foto, la donna è davvero una nobile?

Daniela Del Secco, Marchesa d’Aragona è o non è una nobile? Un dibattito che continua ad impegnare i giornali di gossip e su cui grava un grande mistero. “Io nasco nobile, sono Baronessa”, ha detto di recente a Live – Non è la d’Urso, “in seguito sono diventata Marchesa d’Aragona”. In base al suo racconto, la Del Secco è figlia di un nobile musicista che ha perso tutto alla fine della guerra e che è diventato tranviere per riuscire a sostenere la famiglia.

La Marchesa può piacere o non piacere, ma è un dato di fatto che negli anni sia riuscita a conquistare una fetta di pubblico italiano. Merito del suo modo di parlare, spesso ricercato, e della sua visione di vita: “Ricordate sempre”, scrive su Instagram, “Nella vita nessuno cambia, semmai peggiora. Dunque non date appello, la vita è soltanto una questione di stile“. Clicca qui per leggere il post di Daniela Del Secco d’Aragona. Oggi, sabato 20 giugno 2020, la Marchesa d’Aragona sarà una delle protagoniste che vedremo nella replica di Ciao Darwin 7, in onda nel prime-time di Canale 5. Sarà lei a guidare la squadra degli Io so io, contro la rivale Manuela Villa dei Noi non semo.

Daniela Del Secco, Marchesa d’Aragona: la femminilità fatta persona per eleganza e stile

E’ la femminilità fatta persona: Daniela Del Secco, Marchesa d’Aragona è riuscita a trasformare se stessa in un’icona di eleganza e di stile. Anche per questo l’Adorata viene idolatrata dai fan e attaccata a più riprese dai suoi oppositori. Ricordiamo bene quanto è accaduto dopo la sua partecipazione al GF Vip: la Marchesa (o presunta tale) si è dovuta difendere dalle accuse di aver mentito riguardo alle sue nobili origini. S

ono intervenuti un po’ tutti: l’ex marito, i familiari di quest’ultimo e persino Antonio Sansone, con cui la donna è stata sposata per sette anni. “Fino a quando siamo stati sposati lei non era Marchesa“, ha detto lui all’epoca a Domenica Live, “Poi non so cosa possa aver fatto. Il documento che attesta il matrimonio testimonia quello che vi racconto. Quando ci siamo sposati vendeva prodotti cosmetici, ma non faceva la massaggiatrice. Non mi risulta nemmeno che abbia genitori nobili. Non si è mai parlato in famiglia di titoli nobiliari”. Una dichiarazione che non ha fatto altro che aumentare l’attenzione dei telespettatori proprio sulla Marchesa, a caccia di qualsiasi indizio sulla verità. Ancora tutta da scoprire, a quanto pare.

Foto, Adorato giorno così





© RIPRODUZIONE RISERVATA