DANIELA DEL SECCO D’ARAGONA/ La più grande ricchezza? Mio nipote Gianludovico”

Andrà in onda stasera, in replica su Canale 5, la quinta puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione. A contendersi la vittoria, nei dibattiti e nelle sfide, le squadre degli “Io so’ io” e dei “Noi non semo”: in altre parole, patrizi vs plebei. Neanche a dirlo, Daniela Del Secco d’Aragona sarà capitana della prima divisione, quella della gente un po’ snob, con la puzza sotto il naso, ma dall’aria e dai modi indiscutibilmente raffinati. Poco importa che i titoli nobiliari della Del Secco siano stati a lungo oggetto di discussione, e che tuttora non si abbia certezza sul colore del suo sangue (blu? non blu? Mistero). Daniela conferma che “nobili si diventa, non si nasce”, e che esserlo vuol dire semplicemente fare di necessità virtù. La marchesa (o presunta tale) era una semplice signora nessuno; adesso invece è una delle ospiti più desiderate dei salotti tv. Ben diversi da quelli dove si sorseggia tè col mignolo alzato, ma sempre salotti rimangono.

Daniela Del Secco d’Aragona è diventata nonna

Certamente, Daniela Del Secco d’Aragona può vantarsi di uno solo dei suoi titoli. Questo perlomeno è acclarato: Daniela, infatti, è da poco diventata nonna. Gianludovico – questo il nome del marchesino – è stato accolto dalla cronaca rosa come il “royal baby” di casa Del Secco. È stata lei stessa, nel maggio scorso, a dare la notizia dell’imminente nascita: “Sta per arrivare Gianludovico“, ha dichiarato a Pomeriggio Cinque, “il nome è stato scelto unendo i nomi di papà e mamma: Gianalberto e Ludovica”. In occasione del suo arrivo, la marchesa si è data allo shopping sfrenato. Le telecamere del programma l’hanno raggiunta a Roma, dove è stata “beccata” con le mani… nella busta: “Sono qui in via Condotti per ultimare le spese per lui. Da quando ho avuto la notizia, compro ogni giorno qualcosa”.

La dedica di Daniela Del Secco d’Aragona al nipote e alla figlia

Ludovica, figlia di Daniela Del Secco d’Aragona, ha detto “sì” a Gianalberto Scarpa Basteri ormai cinque anni fa. Gianludovico è il loro primo figlio, e in casa Del Secco-Basteri hanno occhi solo per lui. Specialmente nonna Daniela: “Stanotte alle 3.23 è nato Gianludovico”, ha scritto subito sui social, “un bimbo di rara bellezza… Una gioia che non si può descrivere”. Più avanti ha dedicato alcune parole anche alla sua, di figlia: “Ludovica sei stata fantastica”, si legge nello stesso post, “durante il travaglio neanche un gemito. Gianalberto ti è stato accanto con immenso amore… è stata un’emozione inimmaginabile… non dimenticherò mai questa notte… è stato come tornare indietro nel tempo… al momento in cui venne alla luce la mia Ludovica che mi ha dato solo gioia nella vita (…). Ormai sarai Tu la mia priorità assoluta“. Altro che ville di lusso e monili preziosi: la sua vera ricchezza è la famiglia.



