Daniela Ferolla, Linea Verde Life/ “Avrò più tempo per il mio sogno: diventare mamma”

Daniela Ferolla e il suo sogno…

Daniela Ferolla torna in televisione con un nuovo programma e un grande sogno all’orizzonte: diventare mamma. Da oggi, sabato 14 settembre, debutta su Rai1 alle 12.20 con Linea Verde Life, il programma itinerante bastato sulla ecosostenibilità ambientale in città. “Una sfida che mi permetterà di avete più tempo per me: così posso allargare la famiglia” rivela intervistata da Spy. Dopo 5 anni parla per la prima volta dell’addio a Linea Verde, ora nelle mani di Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, e di un nuovo progetto che spera di realizzare. “Se sono più amareggiata o delusa per aver dovuto lasciare Linea Verde? Nessuna delle due. C’è stato il dispiacere di lasciare un programma che andava bene, ma dopo cinque anni avevo voglia di cambiare. Ovviamente sono molto affezionata a Linea Verde e alla squadra con cui ho lavorato bene, ma è un’illusione pensare che un programma sia di proprietà di un conduttore”.

Daniela Ferolla: pronta per Linea Verde Life, la nuova esperienza TV

La sua è diplomazia? “No, sono sincera. Sono prudente di natura, ma mi piace rischiare. Ed era arrivato il momento giusto per fare cose nuove. In questo mestiere non si può avere paura di sperimentare, e poi non posso lamentarmi: cambio giorno di messa in onda, ma continuerò a girare l’Italia con un programma bellissimo: mi sento una privilegiata”, spiega ancora Daniela Ferolla. La prima puntata del nuovo programma sarà dedicata a Roma, che non è esattamente una “città verde”: “Ma la sfida è quella: scovare aspetti start e soluzioni innovative in contesti inediti. Anche nella capitale ci sono: dal monitoraggio della salute degli alberi con un georadar al progetto che contrasta l’erosione al porto di Ostia, realizzato dall’Università di Roma Tre”. Per rendere una città migliore e maggiormente vivibile, bastano pochi gesti: “sto cercando di limitare l’utilizzo della plastica, portandomi sempre dietro una bonaccia, limito l’acquisto di prodotti con troppi imballaggi, sono attenta ai prodotti che uso ed evito lo spreco alimentare. Bastano piccoli gesti”. Poi la conduttrice parla anche del fidanzato Vincenzo Novari: “Se pensiamo di sposarci? Non ne abbiamo mai parlato, a dire il vero. Ma Vincenzo ed io stiamo insieme da 15 anni ed è come se lo fossimo. Stiamo bene così”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA