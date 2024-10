Daniela Ferolla: “Fabrizio Frizzi? Raro trovare una persona così”

Daniela Ferolla, conduttrice di successo e in passato modella, si racconta ospite di “Bellamà”, partendo dal suo carattere che traspare dallo schermo: “In televisione molte persone mi vedono come istituzionale, sembro un po’ impostata, non mi vedono con il carattere reale che ho. Forse dipende anche dalla mia educazione, ho avuto un’educazione abbastanza rigida, di altri tempi. Mio padre era nell’arma dei carabinieri, mi ha dato questo imprinting, poi ho fatto anche danza classica e quello mi ha formato”.

Parlando di chi più l’ha aiutata dal punto di vista professionale nel corso del suo lungo percorso in tv, Daniela Ferolla racconta: “Io ho iniziato la mia carriera in tv con un grande, poi diventato amico, che è Fabrizio Frizzi. Sono molto fortunata ad averlo incontrato. Ho vinto Miss Italia a diciassette anni e lui mi ha dato tanti consigli, è stato come un fratello maggiore per noi che muovevamo i primi passi in questo mondo. Era una persona disponibile e solare, lo stesso sia in tv che di persona. È raro trovare una persona così“.

Daniela Ferolla: “Sono un po’ crocerossina”

Parlando del suo carattere, Daniela Ferolla rivela: “Io son sempre stata un po’ crocerossina, mi piace prendermi cura delle persone alle quali voglio bene e lo faccio tutt’ora. Mi prendo cura della mia famiglia, anche dei miei colleghi… È un istinto naturale”. Sui suoi hobby, invece, rivela di essere una grande appassionata di sport per diletto e non per competizione: “Mi piace fare sport, non sono tanto competitiva. Mi piace cimentarmi in nuove cose”. A tavola, invece, “sono attenta all’alimentazione, sono un po’ una rompiscatole su questo. Mangio cose biologiche, con mio marito ogni tanto arriviamo a qualche compromesso. Durante la settimana a casa ci deve essere un rigore, poi durante il weekend uno mangia quello che vuole”.