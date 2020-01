Daniela Fontana, moglie Beppe Bergomi/ Milanese doc e mamma di due figli

Daniela Fontana è la moglie di Bergomi, storico capitano dell’Inter nonché da anni opinionista e cronista di Sky Sport al fianco di Fabio Caressa. Su di lei si sa ben poco in realtà, se non il fatto che siano sposati da tempo e che abbiano anche due figli. Un ragazzo di nome Andrea e una ragazza di nome Sara. Il primo ha 23 anni ed è un tennista professionista che sembra avere un futuro luminoso davanti a se. La seconda è invece la fidanzata di Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina (in prestito all’Arezzo). Della vita privata dello Zio si sa in realtà ben poco, e recentemente Daniela Fontana, la moglie (milanese doc), ha rilasciato un’intervista alla trasmissione “Nel Mirino”, sulla tv privata Telelibertà, in cui ha raccontato del suo incontro col centro benessere piacentino Lumen, che l’ha aiutata a risolvere alcuni problemi di salute: “Avevo fattori irrisolti dentro di me, fastidi che mi trascinavo da parecchi anni, come un forte mal di schiena mai sconfitto, attacchi di panico in auto e depressione. Otto ani fa, quando ho conosciuto il progetto di Milena Simeoni, la mia vita è cambiata. Ho trovato un approccio terapeutico complementare alla medicina classica, ovvero un aiuto fondamentale alla mia salute. Ho sconfitto i dolori, con pazienza e concentrazione”. Daniela Fontana è una donna che non è mai stata sotto i riflettori, come testimoniano le poche informazioni sul web nei suoi confronti, preferendo quindi svolgere il ruolo di moglie e di mamma.

