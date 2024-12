LUIGI SBARRA CONFERMA L’ADDIO ALLA GUIDA DELLA CISL DA FEBBRAIO 2025 E LANCIA IL SUO ENDORSEMENT

Non è una novità che Luigi Sbarra fosse intenzionato a lasciare la CISL al termine della scadenza naturale del suo mandato da segretario generale del sindacato nato in area cattolica: decisamente nuovo invece l’endorsement importante svolto per Daniela Fumarola, attuale segretario generale aggiunto della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori dopo la nomina appena un anno fa nel dicembre 2023. In una lunga intervista all’Avvenire è proprio Sbarra a confermare che non chiederà alcuna proroga o eccezione al regolamento della CISL.

A febbraio 2025 lascerà la guida del sindacato dopo che in questi ultimi anni ha saputo svolgere il ruolo non più in pieno “appiattimento” su CGIL e UIL per le battaglie e le riforme presentate, ma ha saputo rappresentare una guida autonoma e in dialogo tanto con il Governo quanto con le opposizioni. «A gennaio avvieremo le procedure di consultazione per garantire un ricambio della segreteria generale ricercando la massima unità interna», spiega ancora Luigi Sbarra al quotidiano della CEI, non chiedendo alcuna modifica alle norme previste dallo Statuto che indica l’obbligo di dimissioni al raggiungimento del 65esimo anno di età (da compiersi per il segretario generale uscente proprio nel febbraio 2025, ndr). Con il possibile arrivo di Fumarola alla guida della CISL si confermerebbe la tradizione recente dei segretari originari del Sud Italia, l’area di maggior emergenza a livello nazionale specie sul fronte lavoro, servizi e sanità.

CHI È DANIELA FUMAROLA E QUALE SCENARIO SI APRE ORA NELLA CISL “POST-SBARRA”

È dunque lo stesso Sbarra a fare il nome di Daniela Fumarola, attuale segretario generale aggiunto, come potenziale nuova guida della CISL dal 2025: il regolamento del sindacato prevede una nomina dopo consultazione nazionale dei vari circoli fino al Consiglio Nazionale Generale: «Daniela è bravissima, una donna e una sindacalista straordinaria, ha esperienza, competenza, qualità morali e sindacali di assoluto valore». Il segretario uscente lancia il suo endorsement senza nascondersi, pur saperndo che il percorso di nomina è tutt’altro che “immediato”; di certo però per Fumarola avere un sostegno del genere in questa fase può rappresentare molto nella sua continua crescita all’interno del sindacato.

Laureata alla Cattolica di Milano ma originaria di Taranto, dal 2016 al 2020 la 58enne Daniela Fumarola ha ricoperto il ruolo di segretario della CISL Puglia: nel 2022 ha poi guidato la Federazione Nazionale dei Pensionati CISL, raggiungendo appena un anno dopo la Segreteria Generale nazionale con a nomina di Aggiunto, a cui si aggiungeva l’incarico presso la Segretaria organizzativa confederale. Secondo Sbarra, Fumarola avrebbe il giusto profilo per guidare il sindacato in un particolare periodo storico a livello sindacale, con la quasi rottura della “Triplice” e con scelte spesso diverse tra CISL e CGIL-UIL, guidate ancora da Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri guidare la Cisl per i prossimi anni con responsabilità, autorevolezza, pragmatismo, autonomia dalla politica, concretezza. Pensioni, operai braccianti e donne: queste le tematiche e i dossier seguiti da Fumarola nel corso della sua lunga carriera interna al sindacato “bianco”: a febbraio 2025 si conoscerà l’esito finale del Consiglio Generale, con il possibile ritorno di una guida femminile dopo la precedente Annamaria Furlan.