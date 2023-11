Riforma pensioni 2023/ Carasi (Ust Cisl): Quota 103 diventa ancora più penalizzante

LE PAROLE DI CARASI

La Segretaria generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Vera Carasi, come riporta La Sicilia, ricorda le ragioni che hanno portato il suo sindacato a scendere in piazza sabato scorso. Tra le rivendicazioni, anche richieste in tema di riforma delle pensioni. Spiega, infatti, la sindacalista che “Quota 103 diventa ancora più penalizzante per le persone che vi ricorrono. È, poi, assolutamente sbagliata la misura che modifica aliquote e rendimenti per i futuri trattamenti pensionistici di medici, infermieri, personale degli enti locali, maestre d’asilo, ufficiali giudiziari. Si restringe ancora ulteriormente l’intervento su Ape sociale e Opzione donna e vengono alzati i coefficienti economici del trattamento pensionistico minimo per i lavoratori che intendono accedere all’anticipo pensionistico”. “Ecco questo ci sembra un intervento assolutamente errato rispetto a cui ci attendiamo modifiche sostanziali. E stiamo facendo sentire anche la nostra voce”, aggiunge Carasi.

IMBALLAGGI/ Il Nuovo Regolamento dell'Ue accoglie le richieste dell'Italia

RIFORMA PENSIONI, IL GIUDIZIO DELL’UPB SU QUOTA 103

Come riporta Il Sole 24 Ore, secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, “i disincentivi economici e le limitazioni previste dal ‘restyling’ rendono Quota 103 di fatto più simile a Opzione donna e quindi, visto che la via d’uscita anticipata per le lavoratrici ‘consente anticipi di uscita di durata maggiore’, accessibile essenzialmente agli uomini che hanno urgente bisogno di uscire dal lavoro e che non hanno ‘altra soluzione percorribile’, come smart-working, part time, demansionamento o accordi con il datore di lavoro”. Per l’Upb, inoltre, “il ‘premio’ per il rinvio dell’uscita con Quota 103 (sulla falsariga del bonus Maroni) ‘non ha convenienze particolari’ se il lavoratore non ha immediato bisogno di liquidità”.

SINDACATI E POLITICA/ L'alternativa al pericoloso ritorno al passato di Cgil e Uil

L’IPOTESI SULLA NUOVA MISURA

Secondo l’Upb, “comunque, la nuova Quota 103 potrebbe anche rappresentare un primo esperimento in vista della definizione di un futuro canale di pensionamento flessibile, valido per tutti i lavoratori, con requisiti di accesso inferiori di due o tre anni alle soglie di vecchiaia e di anzianità calcolo contributivo integrale dell’assegno. E proprio quella del ricalcolo contributivo di tutte le pensioni anticipate sembra essere la strada che il Governo è intenzionato a percorrere per la futura riforma delle pensioni“. Intanto si è tenuto giovedì scorso un presidio di protesta dell’Usb Pensionati sotto il Mef contro i provvedimenti assunti dal Governo con la Legge di bilancio in tema di pensioni. Tra gli argomenti di protesta, la richiesta di portare almeno a 1.000 euro netti al mese le minime e la revisione delle norme sulla reversibilità.

Sbarra "Governo torni indietro su pensioni"/ "Meloni ricambi nostra responsabilità, solo Cisl autonoma"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA