Daniela Gimmelli, chi è la moglie di Mogol: la vita privata del paroliere

Mogol è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con la conduzione di Caterina Balivo. La vita del paroliere è stata attraversata da numerose ed importanti persone, da Lucio Battisti con cui ha intrecciato uno storico sodalizio ai tanti artisti della musica italiana con cui ha collaborato e per cui ha scritto canzoni. Sul fronte della vita privata, invece, da diversi anni è legato alla moglie Daniela Gimmelli, arrivata dopo due importanti storie d’amore che l’hanno reso padre per 4 volte.

Prima dell’attuale moglie, infatti, Mogol è stato sposato con Serena De Pedrini, da cui ha avuto i suoi primi 3 figli, Mario, Alfredo e Carolina; successivamente ha avuto una relazione con un’altra donna, Gabriella Marazzi, da cui ha avuto il suo quarto figlio Francesco. Ora, invece, il paroliere è felicemente sposato con Daniela Gimmelli, nata a Roma sul finire degli anni ’60 e di professione attrice.

Mogol e la moglie Daniela Gimmelli: dal primo incontro al matrimonio

Ma come si sono conosciuti Mogol e la moglie Daniela Gimmelli? Il primo incontro è avvenuto nel 2001 al CET (Centro Europeo di Toscolano), associazione no-profit che rappresenta una scuola per autori, musicisti e cantanti, fondata dallo stesso paroliere nel 1992 a Toscolano, in provincia di Terni. Proprio nella struttura umbra la coppia si sarebbe conosciuta, per poi non lasciarsi più; dopo il primo incontro nel 2001, la coppia è infatti convolata a nozze nel 2007 e hanno dato vita ad una lunga e romantica storia d’amore, senza però avere figli insieme. Prima dell’incontro con il paroliere, però, Daniela Gimmelli ha avuto un’altra importante e lunga relazione con Massimo Modugno, figlio di Domenico Modugno.