Daniela Gimmelli, moglie di Mogol/ Le prime nozze con il figlio di Modugno

Daniela Gimmelli, chi è la moglie di Mogol

Daniela Gimmelli è la moglie del paroliere Mogol, al secolo Giulio Rapetti (34 anni più grande di lei). La prima moglie del paroliere è stata Serena De Pedrini (con cui ha avuto tre figli), mentre Daniela prima di conoscere il paroliere ha avuto una lunga relazione con Massimo Modugno, figlio di Domenico: “A sedici anni ho incontrato Massimo Modugno (il figlio di Domenico; ndr) ed è stato subito amore. Una passione folle, travolgente, alla Titanic. Lui ne aveva diciannove. Siamo stati insieme diciassette anni, di cui tre da sposati”, ha raccontano a Panorama.

Alessandra Matteuzzi/ Testimonianza investigatore privato: "Richieste assurde da ex"

Daniela ha una sorella gemella Barbara, sposata con Francesco Migliacci, figlio di Franco (autore di decine di successi tra cui “Nel blu dipinto di blu”): “Massimo ha fatto di tutto perché Barbara si fidanzasse con Francesco. Organizzava cene con noi due e poi, all’ultimo istante, si aggiungeva a sorpresa Francesco. Per un anno abbiamo vissuto una meravigliosa dimensione a quattro, poi la mia storia con Massimo si è conclusa”, ha spiegato Daniela.

Don Grimaldi/ “Detenuti tossicodipendenti in comunità? Proviamo ma serve dialogo”

Daniela Gimmelli e Mogol: il primo incontro al Cet

Daniela Gimmelli e Mogol si sono incontrati la prima volta nel 2001 al Cet, la scuola per musicisti e autori che Rapetti ha fondato nel cuore dell’Umbria nel 1992: “Daniela ci andò con Massimo Modugno a cavallo. Erano entrambi ospiti di un centro Messeguè non distante dalla casa di Giulio. Giulio, dopo averla conosciuta, confidò a un amico ‘quanto sarei felice di avere una ragazza così’. Era nel destino: adesso sono marito e moglie”, ha raccontato la sorella gemella Barbara a Panorama. Con Mogol, Daniela ha partecipato nel giugno 2005 al viaggio a cavallo dalla Scuola Militare di Equitazione di Montelibretti (a nord di Roma) fino a Milano: “Per amore e solo per amore anch’io mi sono fatta Roma-Milano a cavallo con Giulio. Mia sorella era preoccupatissima per quest’avventura e durante le prime tappe ci ha raggiunto ogni sera in auto. In un quarto d’ora percorreva la strada che noi facevamo in un giorno. In tutto ventinove giorni di fatiche da cui mi sono sottratta solo per partecipare al matrimonio di Barbara e Francesco. Dopo la cerimonia, sono tornata in sella”, ha ricordato la Gimmelli a Panorama.

LEGGI ANCHE:

Alice Neri, analisi su resti del telefono/ Emerso orario dell'ultimo accesso WhatsApp

© RIPRODUZIONE RISERVATA