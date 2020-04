Daniela Maiorana, fidanzata Marco D’Amore/ Un amore nato sui banchi di scuola

Pubblicità

Sono trascorsi dieci anni da quando Daniela Maiorana è diventata la fidanzata di Marco D’Amore. Lui, conosciuto per il suo ruolo di Ciro nella serie tv di successo Gomorra e protagonista del film L’Immortale, ha conosciuto la sua dolce metà sui banchi di scuola. Anche se l’amore fra loro è sbocciato solo in età adulta. “Abbiamo uno strano equilibrio“, ha detto l’artista tempo fa a Vanity Fair, “facciamo lavori completamente diversi. Lei è stabile a Caserta e fa la manager nelle Risorse Umane. Abbiamo una casa. Non è facile, ma penso che Daniela sia stata importante per orientarmi, sono sempre stato ‘scombussolato’. Per ora non pensiamo al matrimonio e al resto, siamo concentrati sullo stare bene insieme”. Sappiamo inoltre che Daniela è di origine catanese e che anche per qusto il compagno si è sentito sempre molto legato alla Sicilia. “Questa terra ha sempre suscitato in me interessi letterali e politici“, ha detto anni fa a Sicilian Post, “e poi il destino ha voluto che debuttassi qui con Tony Servillo e che la mia compagna fosse catanese: si chiama Maiorana, come Ettore, il grande fisico. Ci sono dun­que una serie di cortocircuiti che mi legano alla vostra terra e me la fanno amare ancora di più. Non mi stan­co di dire viva la Sicilia“.

Pubblicità

Daniele Maiorana, fidanzata Marco D’Amore: il ritorno a Caserta per lei

Daniela Maiorana è il motivo principale che spinge Marco D’Amore a tornare spesso a Caserta. Per motivi di lavoro, l’attore si muove spesso in tutta Italia, ma convive con la sua fidanzata storica. “Faccio avanti e indietro da 8 anni”, ha detto tempo fa a Io Donna, “va bene così a entrambi. A Caserta ci sono anche i miei fratelli, Valeria e Giuliano, che lavorano con me. Siamo una piccola azienda familiare. Per ora funziona”. Di Daniela però sappiamo davvero molto poco, se non quei dettagli rivelati dall’attore nel corso degli anni. In una vecchia intervista a Vanity Fair, D’Amore infatti ha svelato che la scintilla fra loro è scattata diversi anni dopo il loro primo incontro, avvenuto a scuola. “Quando ci siamo messi insieme io stavo per partire, una tournée che durava parecchi mesi“, ha rivelato, “le dissi ‘Ti chiamerò tutti i giorni‘. Lei non ci credeva. Da allora non ci siamo mai lasciati. È la prima volta nella mia vita che faccio progetti: il futuro, i figli. È una fortuna che lei abbia un impiego, ma questo non vuol dire che molto spesso non può seguirmi quando sono in giro per lavoro”. Daniela infatti, pronipote del fisico Ettore Majorana, è comparsa spesso al fianco del fidanzato in occasioni mondane. Per quanto riguarda la tv, i fan di Marco D’Amore potranno vederlo invece sul piccolo schermo grazie a Bolle Show – Il meglio di Danza con me, in onda nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 18 aprile 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA