Daniela Martani: “Ho chiesto i 600 euro per non morire”/ Ma se la spassa in Sardegna

Non è la prima volta che Daniela Martani finisce nel mirino delle polemiche. Solo pochi giorni ha fatto discutere il suo rifiuto di indossare la mascherina in auto, in Sardegna, per il controllo dei biglietti all’imbarco del traghetto che da La Maddalena l’avrebbe riportata a Palau. Oggi a far parlare sono alcune dichiarazioni fatte attraverso i suoi canali social. L’attivista poche ore fa ha postato su Twitter questo messaggio: “Tornata dalla Sardegna stamattina. Fatto il test. Ho frequentato tutti i locali della Costa Smeralda: Just Cavalli, Country e Billionaire accusati di essere gli untori che non rispettano le regole. Al mare nelle spiagge più affollate, la sera nelle piazze piene. Risultato: negativa”. Il riferimento è alla chiusura delle discoteche, ree di favorire la diffusione del contagio del virus per la mancanza di mascherine e distanziamento sociale.

Daniela Martani, dai problemi economici al Billionaire: il web accusa

Se queste dichiarazioni fanno già discutere, in molti hanno ricordato che, sempre sul web, la Martani lamentava problemi di carattere economico e il mancato aiuto del Governo. “A quanti di voi partite Iva che avete fatto richiesta dei 600€ non sono ancora arrivati? – scriveva ad aprile Daniela Martani – A me ancora no. Se non avessi avuto dei soldi da parte sarei morta di fame. Grazie governo dei miei stivali, 2 mesi di lockdown senza vedere un euro. Vergognatevi.” Di fronte a queste parole, in molti si sono chiesti come fosse possibile, a cospetto di una situazione economica così problematica come quella da lei descritta, l’ex gieffina abbia potuto fare vacanze nella lussuosa Sardegna, frequentando anche locali come il Billionaire. “Vergognati tu! Senza coerenza e dignità” ha scritto allora un utente su Twitter, accusando la Martani così come molti altri.

