Daniela Martani “Ho vinto la causa con Fedez? Spero sia finita”/ “Quello che successe al supermercato…”

Daniela Martani è stata ospite ieri sera del programma di Telelombardia, Iceberg, e nell’occasione ha parlato della causa che Fedez aveva intentato contro la stessa ex concorrente del Grande Fratello, dopo che aveva definito il cantante e consorte degli “idioti e palloni gonfiato”. “Come sto? Adesso bene – esordisce Daniela Martani parlando a Telelombardia – è finita? Chi lo sa, con Fedez c’è da aspettarsi qualsiasi cosa – aggiunge – potrebbe fare ricorso alla sentenza del processo civile ma in teoria dovrebbe essere finita spero”.

Daniela Martani ha poi aggiunto: “Noi abbiamo la memoria molto corta, qualche anno fa mentre Chiaretta faceva un video al figlio con un iPad in mano, degli utenti hanno allargato questa immagine e hanno trovato degli user name e delle password, saranno stati una ventina forse anche di più.. praticamente si è scoperto che questi account erano di Facebook, Twitter e Instagram, che servivano per insultare pesantemente gli utenti che osavano criticare Ferragni e Fedez, una roba vergognosa, anche io ho ricevuto gli insulti, ma ci si è completamente dimenticati e non è successo niente”, dichiarazioni da cui prendiamo le distanze visto che non è mai stato accertato nulla di ciò.

DANIELA MARTANI: “PENSO CI SIA UN PROBLEMA DI MEMORIA…”

“Io penso che qua ci sia sempre un problema di memoria – ha continuato Daniela Martani – non è possibile accettare una cosa del genere. Fedez ha una potenza economica enorme, mette in piede tutti questi procedimenti giudiziari perchè ha i soldi e lo fa per intimidire, zittire, non vuole essere criticato, è una roba vergognosa. Bisogna smettere di dare visibilità a questa gente”. E ancora: “Lui ha pagato il tizio che è stato pagato dal branco per non essere denunciato”, vicenda che però non è mai stata ufficializzata.

L’avvocato Nino Polimeni, legale di Daniela Martani, aggiunge: “E’ stata effettuata una richiesta alla mia cliente di 100mila euro. Un magistrato accusato di essere ndranghetista è stato condannato l’altra parte a 45mila euro… la spada di Damocle che hai sulla testa sapendo di avere un giudizio di questo tipo ti fa capire chi è ricchissimo da una parte e il pesce piccolo dall’altro”. E ancora: “C’è sicuramente un qualcosa di strano in una richiesta così esosa che va oltre qualsiasi consiglio di un avvocato o una tabella, e questo può influire”.

DANIELA MARTANI: “FEDEZ CON MARCEL JACOBS…”

Daniela Martani ha ripreso la parola, ricordando il caso Jacobs, con cui Fedez ha avuto dei problemi: “Lui è andato subito a prenderlo per fare pubblicità alla sua azienda, poi ha avuto un calo delle prestazioni che probabilmente ha generato un calo nei suoi confronti. E’ un fenomeno che combatto da anni, ho scritto anche un libro dal titolo Antinfluencer”. Daniela Martani ha quindi ripercorso il suo “contenzioso” contro i Ferragnez, spiegando che lei ha iniziato ad attaccare Chiara Ferragni per le pellicce, essendo animalista, dopo di che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe la famosa festa al supermercato durante LA quale il cibo è stato un po’ maltrattato: “Quello che è successo è una cosa vergognosa” aggiunge lei.

L’avvocato Nino Polimeni ha concluso spiegando come hanno fatto a vincere la causa: “La sentenza dice che più è borderline la condotta che si può criticare più si può innalzare il tono del diritto di critica ed è questo il punto su cui abbiamo vinto la causa, quello che avevano fatto loro era stato criticato da tutto il mondo”.











