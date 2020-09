Daniela Martani Vs Francesco Mogol/ “Tu in Sardegna senza mascherina!”

Scontro a Mattino5 dove la presenza, in collegamento, di Daniela Martani, ci ha fatto subito pensare a liti e trash. L’argomento dell’ultima parte, quella dedicata al gossip, è proprio incentrata sui vip in quarantena, quelli che sono risultati positivi al Coronavirus o che hanno avuto a che fare con polemiche varie per via di quella che è l’emergenza sanitaria che ci ha travolto. Daniela Martani è stata al centro delle polemiche per via del suo no a indossare la mascherina sul traghetto quando gli addetti le hanno chiesto di farlo durante la consegna del biglietto. A prenderla subito di mira è stato uno degli ospiti di Federica Panicucci, Francesco Mogol, che ha ribadito: “Ci sono 2mila persone su un traghetto, se ognuno avesse le sue regole sarebbe il caos”. L’ex gieffina a quel punto sorride e poi replica: “Proprio tu mi fai la morale? Ci siamo incontrati in un locale pieno di gente in Sardegna e nessuno dei due aveva la mascherina”.

DANIELA MARTANI CONTRO FRANCESCO MOGOL

A quel punto Francesco Mogol ha risposto: “Eravamo nella parte ristorante, non in una discoteca. Io ti sto dicendo che è questione di educazione”. Daniela Martani però non ci sta e continua: “La mascherina all’aperto e in macchina non è obbligatoria”. Marco Balestri fa notare che ci sono persone morte, familiari sconvolti e forse è un po’ inutile fare polemiche sulla semplice mascherina. Alla fine la Martani non ha indossato la mascherina, il Comandante ha fermato la barca per 40 minuti chiedendo l’intervento dei Carabinieri che non sono arrivati e poi rilancia: “Tu non dovevi andare al ristorante senza mascherina ma lo hai fatto”. Chiude Alessandro Cecchi Paone: “C’è il reato di epidemia colposa ma qui il problema è un altro, dobbiamo salvare la salute di tutti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA