Daniela Santanchè al Twiga/ “Non ballate, vi prego: io e Briatore…”

Daniela Santanchè protagonisti ieri sera al suo Twiga. La parlamentare di Fratelli d’Italia, proprietaria del noto locale di Forte dei Marmi, ha deciso di prendere il microfono in mano e rivolgere un discorso a tutti i suoi ospiti. Intervento filmato da alcuni presenti e finito direttamente in rete: «Vi faccio perdere due minuti del vostro tempo ma ho veramente un appello da farvi: se per cortesia possiamo rispettare le misure, che magari non ci piacciono che magari possiamo contestare, però dobbiamo essere responsabili».

«Quindi vi prego, se volete bene al Twiga e anche un po’ a me, stasera non potete ballare e gentilmente vi chiedo, anche per i maniaci dei video e dei post, siccome la prospettiva spesso non dà la giusta distanza allora potrebbe sembrare che siamo assembrati», ha aggiunto Daniela Santanchè, come riporta Il Fatto Quotidiano. Ma non è finita qui. L’esponente di FdI si è poi soffermata su Flavio Briatore, suo socio in affari: «Ci stanno massacrando: io e Flavio siamo molto utili come armi di distrazione di massa dai tanti problemi che ha questa nazione, ma pazienza. Le nostre spalle sono grosse». In conclusione, la Santanchè ha ricordato ai suoi ospiti che tutto il personale del Twiga ha fatto i tamponi.

Tornando su Flavio Briatore, ricordiamo che l’imprenditore trascorrerà il suo periodo di quarantena proprio a casa della Santanchè. Risultato positivo al Covid-19, Briatore è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele ed avrà a disposizione un’ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di FdI. Adnkronos rivela che i sanitari gli avrebbero consigliato di non allontanarsi dal San Raffaele che lo ha in cura.



© RIPRODUZIONE RISERVATA