Flavio Briatore quarantena a casa di Daniela Santanchè/ Oggi dimesso dall’ospedale

Flavio Briatore è pronto a lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano. L’imprenditore e gestore del locale Billionaire in Sardegna, diventato oramai un vero e proprio focolaio Covid-19, verrà dimesso in giornata dopo essere stato ricoverato d’urgenza nel reparto privato del San Raffaele di Milano per una prostatite. Durante i controlli l’imprenditore è stato sottoposto al tampone per il Coronavirus risultandone positivo. Dopo qualche giorno di ricovero è arrivato per l’imprenditore il momento di tornare a casa, anche se non potrà ancora rientrare nella sua abitazione di Montecarlo visto che per le regole di sicurezza sanitaria relative al coronavirus è tenuto a restare per un periodo di tempo a Milano. Una volta dimesso Briatore ha comunicato che andrà a trascorrere il periodo di quarantena nella casa di Daniela Santanchè che ha messo a disposizione del suo amico un’intera ala della sua abitazione a Milano. Alcune fonti vicinissime all’Adnkronos hanno però comunicato che i sanitari del San Raffaele gli avrebbero consigliato di non allontanarsi troppo dalla struttura ospedaliera dove si trova in cura per il Covid-19.

Flavio Briatore risponde ad Alba Parietti: “lasciamo perdere”

La notizia della positività di Flavio Briatore al Coronavirus ha tenuto banco per diversi giorni su tutti i più importanti mezzi di comunicazione. In primis perchè l’imprenditore si è sempre dimostrato scettico verso questo virus al punto da essere etichettato come negazionista. Sta di fatto che, come si è sempre detto, il virus non guarda in faccia a nessuno e la conferma è arrivata proprio quando Briatore è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano. “Non ho mai detto che il Covid non esiste. Io sono sempre stato sulla linea del professor Zangrillo. Cioè che il virus bisogna affrontarlo, ma non trasformarlo in un’ossessione” ci ha tenuto poco dopo a precisare il capo del Billionaire che in queste ore ha voluto replicare anche alle parole di Alba Parietti. La conduttrice e showgirl, infatti, ha dichiarato a Libero: “Siamo buonissimi conoscenti e non mi piace aggiungere difficoltà perché lo trovo poco elegante. Però per come si sono sviluppati gli eventi è chiaro che sia una persona che è in enorme disagio, perché da persona intelligente quale è sa perfettamente di non averla gestita bene”. La replica di Briatore è stata brevissima: “se ho letto della mia amica Alba Parietti? Lasciamo perdere”. Intanto a chi ironizza sul web chiamandolo anche “Briauntore” dice: “mi lascia indifferente. Sono una capro espiatorio perfetto e la cosa era facilmente prevedibile”.



