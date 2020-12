Daniela Santanchè e Nicola Fratoianni, lite in diretta/ “Collezioni di barconi..”

Serena Bortone, nella puntata di Oggi è un altro giorno del 23 dicembre che ha ospitato Flavio Insinna, ha ospitato alcuni rappresentanti della politica italiana a cui ha chiesto di mettere da parte le diverse ideologie per essere testimoni di un’unità nazionale fondamentale in un momento particolare invitando i vari politici a scambiarsi degli ipotetici regali. Serena Bortone invita così Daniela Santanchè a fare un ipotetico regalo a Nicola Fratoianni. “Io il regalo lo farei a tutti perchè a Natale è bello fare regali. Io, poi, passo come una persona generosa a cui piace fare regali, a a Fratoianni avrei un regalo da fare. Mi piacerebbe regalargli una collezione di barconi, fatti di diversi materiali che può ospitare nella sua galleria così magari può riflettere su quello che si portano dietro questi barconi”, dice la Santanchè.

NICOLA FRATOIANNI REPLICA A DANIELA SANTANCHE’

Serena Bortone ha così chiesto a Nicola Fratoianni di rispondere. Dopo aver salutato la conduttrice di Oggi è un altro giorno e aver espresso i propri auguri al pubblico di Raiuno, ha risposto alla Santanchè. “Quello a cui penso non si può regalare me le augurerei l’esperienza che ho fatto io e cioè stare in mezzo al mare e tirare su con le braccia qualcuno che su quei barconi sta affondando. Secondo me è importante. Poi magari uno torna convinto delle proprie idee e sarebbe legittimo, ma penso che sia un’esperienza umana molto bella”, dice. “La ringrazio del regalo, ma la differenza tra me e lei è che io non la vorrei vivere quell’esperienza perchè non vorrei salvare nessuno dal Mediterraneo perchè vorrei proprio che non partissero“, conclude la Santanchè.



