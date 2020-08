Daniela Santanchè: “Flavio Briatore non ha Covid”/ Video “Ricoverato per prostatite”

Giungono importanti novità sulle condizioni di salute di Flavio Briatore e a fornirle è stata direttamente Daniela Santanchè, politica cuneese originaria della medesima area del Piemonte da cui proviene l’imprenditore, relativamente al quale nelle scorse ore è stata diffusa la notizia di una sua positività al Coronavirus, con tanto di ricovero nella serata di lunedì presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Le sue condizioni di salute, ieri mattina, erano state addirittura definite “serie” da “L’Espresso”, ma, durante la puntata di “In Onda” trasmessa ieri sera su La 7, la senatrice di Fratelli d’Italia ha smentito categoricamente queste informazioni: “Flavio ha avuto ed è stato ricoverato per una recidiva di prostatite, un’infiammazione per cui già tre mesi e sei mesi fa era finito in ospedale – ha dichiarato la politica –. Si trovava nella sua casa di Montecarlo quando ha scoperto di avere la febbre e ha prontamente chiamato il professor Alberto Zangrillo, suo punto di riferimento“.

FLAVIO BRIATORE: GIALLO SUL SUO TAMPONE

Flavio Briatore potrebbe non avere contratto il Coronavirus e non lo afferma soltanto Daniela Santanchè; infatti, l’ha confermato egli stesso a “Il Corriere della Sera”, rivelando: “Ho fatto il tampone, ma non so se sono positivo al Covid-19. Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”. Come dicevamo, martedì tutte le principali agenzie di stampa, a cominciare dal comunicato stampa rilasciato dall’ospedale meneghino, avevano lasciato intendere la notizia della positività dell’imprenditore cuneese: “Lasci dire, può darsi che lo sia – ha raccontato Briatore –, coi venti che ci sono in Sardegna. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. Al momento, dunque, non si ha certezza sulla salute di Mister Billionaire, appellativo derivante proprio dal suo locale di Porto Cervo che è chiuso al pubblico dal 17 agosto dopo le restrizioni ministeriali in materia di attività di ballo nelle discoteche e negli spazi all’aperto.