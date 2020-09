Daniela Spada e Mia Bocci, moglie e figlia Cesare Bocci/ “Un colpo di fulmine, poi..”

Daniela Spada e Mia sono le donne più importanti della vita di Cesare Bocci che oggi, domenica 13 settembre, sarà ospite della prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Francesca Fialdini “Da noi a ruota libera”. Daniela e Mia rappresentano il centro della vita di Cesare Bocci che, pur non avendo mai abbandonato il suo lavoro a cui si dedica con dedizione e amore, ha sempre messo al primo posto la famiglia. Per Daniela Spada, il primo incontro con Cesare le procurò un vero e proprio colpo di fulmine. A raccontarlo è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In a novembre 2019: “Fu un colpo di fulmine, mi venne a prendere a casa perché avevamo un amico comune. Appena ho aperto la porta ho pensato: ammazza che bello, sicuramente è un cretino”. Un colpo di fulmine che ha portato Cesare e Daniela a sposarsi e a fare progetti di vita insieme come quello di formare una famiglia. Un desiderio realizzato con la nascita di Mia e che ha segnato anche un grande sfida per i coniugi Bocci.

DANIELA SPADA E MIA BOCCI, LE PRIME FAN DI CESARE BOCCI

Pochi giorni dopo la nascita di Mia, un ictus ha colpito Daniela Spada sconvolgendo la vita della famiglia di Cesare Bocci. Sono stati anni difficili per tutti, ma grazie all’amore che li ha sempre uniti, Cesare e Daniela sono riusciti a superare i momenti più difficili e a dare alla figlia Mia tutto l’amore di cui ha bisogno. Oggi, Daniela ha deciso anche di trasformare la sua passione per la cucina in un lavoro e ha aperto la scuola Cucina amore mio coinvolgendo nel suo progetto anche il marito. “Cesare si occupa di tutto: dall’ottima Amatriciana alla correzione dei testi del sito web, ma guai disturbarlo nei periodi in cui è indaffarato con i suoi impegni lavorativi in cui sparisce per poi tornare ad affiancarmi con la sua grande energia”, ha dichiarato Daniela come si legge sul portale Community Book. Insieme alla figlia Mia, poi, resta la prima fan di Cesare Bocci e durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, l’ha sostenuto in ogni momento.



