Daniela Spada, moglie Cesare Bocci/ La gravidanza diventata incubo

La gravidanza per Daniela Spada si è trasformata subito in un incubo. La moglie di Cesare Bocci ha vissuto il dramma della malattia 19 anni fa, quando ha dato alla luce la primogenita. “La mattina dopo, l’apoteosi. Mentre allattavo, ho avuto un grandissimo mal di testa”, ha detto di recente a Domenica In. Il marito l’ha trovata priva di sensi sul letto, ha allertato subito i soccorsi, consegnato la bambina ad una vicina di casa e poi è volato con la sua dolce metà alla volta dell’ospedale. “Lì ci si è aperto un mondo di belle cose e brutte cose. Abbiamo un sistema sanitario eccezionale, ma è fatto di uomini e gli uomini non sono perfetti. Ci sono medici straordinari, purtroppo quel giorno abbiamo beccato lo stron** di turno, che prende il suo ictus per una crisi di nervi di una donna che ha appena partorito e credendo che avesse litigato col marito”, continua l’attore. Dopo due ore di attesa, i medici pronunciano la diagnosi: ictus. A distanza di tanti anni da quel giorno, Daniela ha ripreso in mano la sua vita, ma questo non vuol dire che gli effetti della patologia non si facciano sentire ancora oggi. “Essere disabile non è facile, è difficilissimo. Ci sono persone che stanno sulla sedia a rotelle, che hanno problemi enormi e che vanno aiutati”, ha detto la Spada. Quanto vissuto dalla coppia si è trasformato poi nel libro Pesce d’Aprile, che dal prossimo 7 febbraio 2020 andrà in scena anche come piece teatrale a Ravenna, presso il Teatro Rasi.

Daniela Spada, moglie Cesare Bocci: un ictus e tante difficoltà

Per Daniela Spada non è stato semplice affrontare l’ictus, così come tutto ciò che è avvenuto dopo. Il marito Cesare Bocci è stato al suo fianco per oltre un mese, mentre la donna si trovava in coma. “Al suo risveglio non ricordava nulla ed insieme abbiamo dovuto ricominciare la nostra vita da capo con un lungo percorso di riabilitazione”, ha detto l’attore in occasione della data tolentina del suo spettacolo Pesce d’Aprile, dove racconta quanto vissuto con la moglie. Cesare Bocci sarà inoltre la guida di Viaggio nella Grande Bellezza che andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019. Un altro modo, così come lo show che continuerà a portare nei teatri italiani, per riuscire a rielaborare il trauma. “Se Daniela è qui è perchè ha voluto combattere per rialzarsi e se questa storia possa aiutare anche solamente una persona, per noi è già una grande vittoria”, ha detto della sua piece. Certo non è stato facile in passato. Cesare in particolare ha scoperto grazie ai racconti riferiti dalla sorella, che durante la malattia della moglie quasi rifiutata un approccio affettuoso con la bambina: “Forse non mi sentivo capace di fare il padre da solo, non saprei, ma so che quando mia sorella me l’ha detto è stata una grande botta e che ammetterlo nel libro è stata molto dura”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA