Daniele Bossari/ “Filippa Lagerback? Non volevo scoprisse il mio malessere…”

Daniele Bossari ospite a Che tempo che fa con Fabio Fazio, ha raccontato il suo libro autobiografico, parlando della sua lotta contro la depressione. Durante l’intervista, al suo fianco era presente Filippa Lagerback, solida spalla di Fazio e moglie dell’ex vincitore del Grande Fratello Vip. La moglie ha confidato di non essersi accorta da subito del problema di suo marito e padre di Stella: “È molto difficile stare accanto a qualcuno che sta male quando non realizzi, lo sai dopo quanto quella persona ha sofferto. Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo. Durante tutti questi anni io invece mi sentivo piena di gioia e felicità, dicevo a lui come deve fare per raggiungere la felicità che abbiamo insieme. Poi ho capito che ognuno ha la propria chiave e la propria storia. Ci ho messo tanta pazienza e amore”.

Daniele Bossari ospite a Che tempo che fa parla della sua depressione: le parole di Filippa Lagerback

Daniele Bossari dopo una forte crisi lavorativa è sprofondato nella depressione: “Nel momento in cui si sta male si fa fatica a decifrare la realtà ma adesso sto bene, da circa 3 anni. Rifiuti l’aiuto degli altri. Rifiuti ogni messaggio, anche le persone che ti tendono una mano, provano a tirarti su. Non vuoi che l’altra persona, parlo di Filippa, riconosca il tuo malessere e ti chiudi ancora di più”. Filippa poi ha parlato dell’importanza degli altri. Ed infatti, da quando Daniele ha iniziato a raccontarsi pubblicamente, sono arrivati moltissimi messaggi da parte di fan che soffrono di depressione: “Sapete quanto siamo stati sempre privati, non avevamo mai parlato di questa cosa. Tantissime persone che vivono le stesse condizioni di Daniele ci hanno scritto, se aiuti anche soltanto una persona, hai fatto benissimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA