Il cuore di Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai e nuova concorrente del Grande Fratello, batte per il compagno Daniele Brunone e per i figli Rocco e Riccardo. Rocco è nato nel 2004 da una precedente relazione di cui ad oggi non si hanno informazioni, mentre Riccardo è nato nel 2015 dalla storia d’amore con Daniele. A proposito del suo attuale compagno, sappiamo che ha lavorato a lungo come parrucchiere e che, prima della pandemia, aveva coinvolto anche Ilaria nella gestione del suo salone. Poi, purtroppo, il Coronavirus ha messo a dura prova tutte quelle attività che non potevano far fronte alle chiusure forzate e così è arrivata la decisione di chiudere e ricominciare da zero.

Enzo Bambolina: chi è il tiktoker insultato da Lino Giuliano/ Bufera al Grande Fratello e squalifica

In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Fanpage, Ilaria racconto la scelta – presa in condivisione con il compagno – di voltare pagina. “L’affitto era altissimo e, nonostante ci fosse il Covid, noi dovevamo pagarlo. Abbiamo dovuto fare una scelta”, ha raccontato.

La crisi lavorativa durante la pandemia e la chiusura del salone del suo compagno: “Lo aiutavo, ma poi…”

Prima di innamorarsi di Daniele Brunone, il suo attuale compagno, Ilaria Galassi era impegnata con un altro uomo di cui non si conosce l’identità. In passato, invece, pare fosse stata protagonista di un flirt fugace con Pietro Taricone, ex concorrente del Grande Fratello. In un passaggio su Rtl102.5, la gieffina ha spiegato di aver conosciuto il compianto Taricone quando erano entrambi ancora piccoli e trascorrevano le vacanze in Abruzzo, nelle case dei rispettivi nonni.

Chi è Michael Castorino, concorrente Grande Fratello 2024/ Perchè conosce Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez?

Oggi il suo cuore batte unicamente per i due splendidi figli Rocco e Riccardo e per il compagno Daniele Brunone, con cui ha lavorato alcuni anni. “Gli davo una mano in salone, ero in cassa, mi occupavo della contabilità e degli appuntamenti. Con l’emergenza Coronavirus ci abbiamo rimesso troppi soldi. Avevamo il salone da 6 anni”, ha raccontato la Galassi.