Daniele Dal Moro nuovo tronista Uomini e Donne/ Chi è? “Ora voglio innamorarmi!”

I gossip degli ultimi giorni si sono rivelati concreti: Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne. È lui a prendere dunque il posto che presto sarà lasciato vacante da Giulio Raselli che si appresta a fare la sua scelta. Nel video di presentazione dichiara: “Mi chiamo Daniele, ho 29 anni e vengo da Verona. Ho partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, è stata un’esperienza incredibile che mi ha dato tanto. – e si descrive – Sono un ragazzo carismatico, egocentrico, determinato, una persona sicura di se. Mi piace vivere la vita di petto… sono un ragazzo molto sensibile e ho un cuore grande”. Daniele racconta di come a 17 anni sia andato a vivere da solo, soprattutto per i tanti impegni di suo padre, che è un parlamentare, e sua madre che gestisce l’azienda di famiglia.

Daniele Dal Moro è il nuovo tronista di Uomini e Donne ma tutti ricorderanno della storia d’amore nata nella Casa del Grande Fratello con Martina Nasoni, vincitrice dell’edizione. Oggi però dichiara “Non vedo l’ora di innamorarmi” e al suo fianco oggi cerca “Una persona sensibile, di carattere, dolce, buona, intelligente, una persona che sia nella mia vita un valore aggiunto”. Alla soglia dei 30 anni, Daniele dichiara di volere al suo fianco una ragazza che abbia valori importanti, la bellezza non è tutto “Cerco qualcosa in più” ammette. Non manca un cenno al rapporto con suo padre, per lui determinante nella sua vita: “È la persona che stimo di più” confessa l’ex gieffino che da oggi inizia la sua avventura da tronista. (Clicca qui per il video di presentazione)

