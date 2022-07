Daniele De Martino “canta contro pentiti di mafia”/ Annullato show in paese Bianchi

Daniele De Martino: annullato concerto nel paese dei Bianchi

Un altro cantante neomelodico incontra lo stop del questore. Questa volta è capitato a Daniele De Martino, cantante palermitano, il quale domani, venerdì 15 luglio, si sarebbe dovuto esibire in concerto ad vicina Artena (Roma). Solo un mese fa era capitato lo stesso a Niko Pandetta. De Martino era atteso proprio nel paese tristemente salito agli onori della cronaca per essere quello in cui sono cresciuti ed abitavano i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, da qualche giorno condannati all’ergastolo per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro due anni fa.

Come riferisce PalermoToday, Daniele De Martino si sarebbe dovuto esibire in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni Battista ma sarebbe repentinamente giunto il “no” da parte del commissario prefettizio Antonio Orecchio con tanto di ordinanza n.44 del 12/07/22 che cita l’avviso orale già emesso dal questore palermitano nei confronti dell’artista nel giugno dello scorso anno.

Daniele De Martino: le canzoni contro i pentiti di mafia e i selfie con i mafiosi

Daniele De Martino conta un ampio seguito social con oltre 600 mila follower su Facebook ed oltre 150 brani si Spotify. In passato, tuttavia, era già finito nel mirino del questore di Palermo per via di alcuni selfie con persone ritenute vicine a Cosa Nostra e soprattutto per alcuni suoi brani contro i pentiti di mafia. Nel dettaglio, spiega il portale palermitano, avrebbe firmato una canzone contro i pentiti di mafia e pubblicato diversi selfie con membri di famiglie mafiose.

Lo scorso anno, attraverso i suoi social diffuse diversi messaggi che istigavano alla violenza e a commettere azioni criminali attaccando coloro che lottano in prima linea contro la mafia. Sarebbero questi i motivi per i quali il questore di Palermo nel giugno dello scorso anno emise nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale. Spiegò in merito la questura: “I messaggi appaiono in grado di influenzare le coscienze di numerose persone. Pertanto il questore ha invitato formalmente il cantante a modificare il proprio comportamento sociale nel rispetto della legge a tutela della sicurezza pubblica”.

