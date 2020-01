Daniele Rossi travestimento choc per guardare la Roma/ Irriconoscibile allo Stadio

Allo stadio Olimpico per Roma-Lazio di domenica scorsa c’era un ospite speciale che nessuno ha riconosciuto. Daniele Rossi ha partecipato alla partita da comune spettatore ma accuratamente mascherato per rendersi irriconoscibile: per quale motivo? Come testimoniato dalla moglie Sarah Felberbaum l’ex capitano giallorosso si è fatto truccare e travestire per molte ore per seguire la partita in Curva Sud senza farsi identificare da nessuno: un sogno che De Rossi voleva esaudito. “Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in Curva Sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby – scrive l’attrice sul proprio profilo social -. Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)”. Missione compiuta.

Daniele Rossi, travestimento per vedere la partita della Roma

Sarah Felberbaum, moglie di Daniele De Rossi, ha parlato tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni la scelta del marito di andare al Boca Juniors la scorsa estate: “La scorsa estate Daniele ha dovuto prendere una decisione. Ovviamente si è confrontato con me ma volevo che arrivasse a una scelta pensando a ciò che veramente voleva. E ci è arrivato. Me l’ha detto una mattina, mentre stavo andando al Festival del cinema e della televisione di Benevento. Sono salita in treno e ci ho riflettuto in viaggio: ero felice, spaventata ed entusiasta. Una centrifuga di emozioni”. L’ex centrocampista della Roma si è travestito indossando parrucca, cappello e un naso di gomma. Proprio l’ex della Roma, nel corso della conferenza stampa d’addio, lo scorso maggio, aveva comunicato che sarebbe tornato a tifare in Curva Sud la squadra, senza però svelare in che modo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA