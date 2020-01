Sarah Felberbaum e Daniele Rossi tornano a Roma/ “Mi manca la mia famiglia”

Sarah Felberbaum alcuni mesi fa ha deciso di cambiare vita per amore. Proprio così, la bellissima e bravissima attrice si è trasferita in Argentina per seguire il marito Daniele De Rossi, ex capitano della Roma acquisito quest’anno dalla squadra del Boca Juniors di Buenos Aires. Una scelta non facile, che l’attrice ha ricordato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “ho agito d’istinto, non c’era altra soluzione. Per me la famiglia dev’essere unita, nel bene e nel male. E la nostra famiglia è estremamente unita”. L’attrice ha raccontato come è nata la decisione di trasferirsi in Argentina: “la scorsa estate Daniele ha dovuto prendere una decisione. Ovviamente si è confrontato con me, ma volevo che arrivasse a una scelta pensando a ciò che veramente voleva. Me l’ha detto una mattina, mentre stavo andando al “Festival del cinema e della televisione” di Benevento. Sono salita sul treno e in viaggio ho riflettuto a lungo: ero felice, spaventata, entusiasta. Una centrifuga di emozioni”.

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi in Argentina

Naturalmente questo colpo di testa di Sarah Felberbaum non è stato semplice, ma con calma tutto si affronta. Non sono mancati i momenti i difficoltà come ha raccontato l’attrice: “avevo un po’ d’ansia l’avevo perché lo avrei raggiunto viaggiando da sola con i bambini. Non era la prima volta, ma in quel caso non saremmo andati in vacanza, avremmo traslocato”. Il primo impatto con la città non è stato semplice: “ricordo che era un giovedì e Daniele aveva un ritiro lungo fino al lunedì. Il primo weekend sarei stata da sola con i bambini. La casa che avevamo scelto non era disponibile e stavamo in albergo. Mi è preso un colpo. Non parlavo lo spagnolo, non ero mai stata a Buenos Aires, non mi funzionava il telefono. Ero dall’altra parte del mondo, da sola, con due creature che mi chiedevano: “Oggi che facciamo?”. E io: “Camminiamo, così capiamo dove ci troviamo””. Oggi però le cose sono cambiate e in meglio e l’attrice non ha alcun problema a precisare: “sono fiera di me. Studiavo la mappa della città prima di uscire dall’albergo, ho trovato delle attività per i bambini e ogni giorno avevo un programma diverso per la giornata. Dopo tre settimane in hotel però avevo proprio voglia di casa”.

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi rientrano a Roma

In Argentina Sarah Felberbaum ha voluto dopo alcune settimane trascorse in hotel trovare una casa vera e propria per sè, il marito Daniele Rossi e i suoi bambini. L’attrice ha raccontato che hanno deciso di vivere in mezzo alla gente: “ci avevano proposto un quartiere bellissimo ma a un’ora dalla città. Se devo vivere un’esperienza così, la voglio vivere per davvero. Abbiamo scelto di stare in mezzo alla gente, in una zona più centrale, e i nostri figli vanno nella scuola del quartiere, una scuola bilingue castigliano-inglese”. L’attrice ha poi condiviso con i lettori di Tv Sorrisi e Canzoni una sua giornata tipo: “La mattina svegliavo Olivia per andare a scuola, le preparavo la merenda e con Noah l’accompagnavo. Poi io e lui andavamo a spasso fino alle 13.30, quando lui entrava a scuola. La mia vita ruotava attorno a loro e alla casa”. Al momento però l’attrice si trova a Roma: ” sto avendo degli incontri di lavoro e tornerò sul set! Non so ancora quando ma accadrà”. Intanto nelle ultime ore arriva l’annuncio a sorpresa di Daniele Rossi: “tutti hanno cercato di convincermi a rimanere, ma ho detto loro fin dal primo giorno che la mia decisione era definitiva”. L’ex calciatore della Roma ha annunciato il suo ritiro dal Boca Juniors in Argentina per il desiderio di tornare a stare accanto alla sua famiglia: “mi manca la mia famiglia e io manco a loro”.