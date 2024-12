Diletta Leotta e la breve parentesi d’amore con l’ex fidanzato Daniele Scardina

Daniele Scardina è stato, per circa un anno della sua vita, uno degli uomini più invidiati di Italia per la relazione con Diletta Leotta. Nel 2020, però, la coppia si è lasciata e la giornalista e il suo ex fidanzato sono comunque rimasti in rapporti cordiali e sereni. “Oggi i nostri rapporti sono normali”, ha dichiarato lui in una intervista al Corriere della Sera, ma tornano alla mente dimostrazioni affettuose che entrambi si sono rivolti a vicenda nell’ultimo periodo: sia quando lei si è sposato con Loris Karius, sia quando lui ha dovuto fare i conti con gravi problemi di salute. Il legame è rimasto molto forte, benché entrambi abbiano preso strade diverse.

Chi è Giovanni Scardina il fratello di Daniele Scardina/ Sempre al fianco di King Toretto durante la malattia

La storia d’amore tra il pugile e la showgirl iniziò nel marzo del 2019, quando Scardina incontrò la conduttrice di DAZN al termine di un match contro Kekalainen. Scoppiò una sorta di colpo di fulmine, che entrambi hanno fatto sbocciare solo gradualmente.

Daniele Scardina e Diletta Leotta ancora legati, ma in “amicizia”: la lettera del pugile prima del matrimonio

“La nostra storia è iniziata piano, io e Diletta abbiamo fatto molta attenzione a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo. Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”, raccontò il campione Daniele Scardina parlando dell’allora fidanzata Diletta Leotta. Come dicevamo, però, la storia non è mai sbocciata del tutto e dopo un anno di relazione, Diletta e Daniele hanno deciso di lasciarsi.

Daniele Scardina, chi è King Toretto?/ Il pugile sulle orme di Mike Tyson: "Il mio idolo fin da bambino"

Non sono mancati i momenti di affetto al termine della relazione, come rivela Oggi che riferisce un messaggio privato che Daniele Scardina avrebbe scritto alla sua ex fidanzata poche ore prima del matrimonio con Karius. Una lettera speciale, probabilmente condita dei migliori auguri da parte del pugile di Rozzano, ancora legato e affezionato a Diletta Leotta.