Daniele Scardina fidanzato Diletta Leotta/ Lei si è portata i suoi guantoni a Sanremo

Daniele Scardina, fidanzato di Diletta Leotta, questa sera sul palco del teatro Ariston di Sanremo per la finalissima dell’edizione 2020 del Festival della canzone italiana, è un pugile, noto ai suoi sostenitori e a tutti gli appassionati con l’appellativo di “King Toretto”. È lui l’uomo che ha fatto capitolare la bella giornalista di DAZN, reduce dalla fine di una lunga storia con il suo ex Matteo Mammì, con il quale ha convissuto a Milano. “Come mai ci siamo lasciati?”, ha dichiarato la 28enne siciliana al settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. “Francamente non credo c’entri il mio lavoro, le ragioni sono più intime. È stato difficilissimo, sono rimasti affetto e stima. A volte bisogna essere coraggiosi: magari sbaglio, ma devo rischiare”. Secondo alcune voci di gossip, Mammì avrebbe chiesto alla Leotta di sposarlo e dargli dei figli, ma lei aveva altri piani. Così è arrivato Scardina: “Daniele? È stato totalmente casuale. Per la prima volta non ho dovuto essere razionale. Per natura sono curiosa e affascinata da mondi diversi dal mio, da persone diverse, amo conoscere ed esplorare situazioni che non c’entrano con me”. Un legame molto forte quello venutosi a creare fra i due, come testimonia un’indiscrezione circolata nelle ultime ore…

DANIELE SCARDINA FIDANZATO DILETTA LEOTTA: NELLA CAMERA D’ALBERGO DELLA CONDUTTRICE…

L’indiscrezione, dicevamo. Sì, perché stando a quanto rivelato sempre dal settimanale “Chi” nelle sue gustose anticipazioni a tema di gossip, Diletta Leotta avrebbe portato con sé a Sanremo un portafortuna del suo fidanzato, il pugile Daniele Scardina: si tratterebbe dei suoi guantoni da combattimento, che abitualmente custodisce in casa e dai quali non si è voluta separare in questo momento professionalmente decisivo per il suo futuro. Insomma, pare proprio che Daniele Scardina sia quello giusto. “Cosa cerco in un uomo?”, ha aggiunto Diletta Leotta a “Chi”. “Le mie esigenze cambiano con il tempo, in questo momento sento bisogno di leggerezza e di sentirmi protetta”. Due condizioni evidentemente materializzatesi dopo la comparsa al suo fianco di “King Toretto”, che in questi giorni di lontananza forzata dalla sua dolce metà sta proseguendo nel suo programma di allenamenti, come testimoniano i molteplici scatti fotografici postati sul suo profilo Instagram, che lo ritraggono impegnato in palestra, con muscoli e tatuaggi in evidenza e anche con qualche commento negativo da parte dei suoi haters, probabilmente invidiosi del fatto che sia l’uomo di Diletta, sogno proibito di tutti gli italiani o quasi…

