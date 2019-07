Daniele Ughetto Piampaschet, arrestato “assassino scrittore”/ Era pronto per la fuga

Daniele Ughetto Piampaschet, meglio noto come “l’assassino scrittore”, è stato arrestato. I carabinieri hanno trovato il 41enne in un appartamento di Giaveno. L’uomo era stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a 25 anni di carcere per l’omicidio di Anthonia Egbuna, prostituta nigeriana il cui corpo fu trovano nel Po a San Mauro Torinese nel febbraio 2012. I militari dell’Arma si sono presentati a casa sua, a Giaveno, sabato 13 luglio 2019, per portarlo in carcere, ma senza trovarlo. Il padre, che aveva provato a bloccare i carabinieri, è stato arrestato per resistenza. Daniele Ughetto Piampaschet era scappato, ma la sua latitanza non è durata molto. L’uomo non era ancora andato via da Giaveno, infatti è stato trovato in un alloggio di famiglia in via Rametti, a poche decine di metri da casa, come riportato da La Stampa. Quell’abitazione però era affidata ad una donna che sarebbe andata via entro fine mese.

DANIELE UGHETTO PIAMPASCHET, ARRESTATO “ASSASSINO SCRITTORE”

Visto che la donna aveva già liberato le stanze, Daniele Ughetto Piampaschet aveva trovato rifugio in quella casa. Ma i carabinieri sapevano dove trovarlo. Si sono presentati a casa dei genitori chiedendo le chiavi di quella casa. E hanno rintracciato “l’assassino scrittore” seguendo il padre Luigi, mentre gli portava da mangiare. Stando a quanto riportato da La Stampa, molto probabilmente Daniele Ughetto Piampaschet era pronto per scappare all’estero. Avrebbe raggiunto Terrasini, in provincia di Palermo, dove la famiglia ha la disponibilità di una casa per poi proseguire, ritengono gli investigatori, per la Tunisia. «Cercava il coraggio di costituirsi, non aveva intenzione di fuggire», ha invece spiegato l’avvocato Stefano Tizzani, che ha difeso l’uomo in tutto il processo. Eppure i sospetti degli inquirenti sono documenti con alcuni manoscritti che i carabinieri hanno trovato in casa.

