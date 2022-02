DANIMARCA, VIA MASCHERINE E GREEN PASS/ Covid non più “malattia socialmente critica”

Stop a mascherine e Green pass obbligatorio. A partire da oggi, martedì 1 febbraio 2022, la Danimarca archivia (chissà se per sempre) le restrizioni anti-Covid. Nel Paese scandinavo è una giornata di svolta: lo si evince dal fatto che oltre a mandare in soffitta le limitazioni anti-contagio tornano ad essere autorizzati gli eventi sociali e la frequentazione dei locali notturni. Una scelta, quella assunta dal governo danese, coerente con la decisione di far cadere la definizione del Covid-19 come malattia “socialmente critica” che era stata alla base dell’adozione delle norme anti-pandemia. La Danimarca è così il primo Paese in Ue a revocare le misure. Qualcosa di simile era già accaduto lo scorso novembre, ma a Copenaghen si dovette presto inserire la retromarcia in ragione di un violento aumento dei contagi. La speranza è che questa volta le cose vadano diversamente.

Ucraina, Draghi chiama Putin/ “Ora soluzione crisi”. Russia: “forniture gas stabili”

DANIMARCA, VIA MASCHERINE E GREEN PASS

Le mascherine resteranno in ogni caso in vigore negli ospedali della Danimarca, sia per il personale sanitario sia per i visitatori dei pazienti. Chi entrerà nel Paese dovrà esibire una prova dell’avvenuta vaccinazione. Mette Frederiksen, prima ministra danese, nel corso di un’intervista radiofonica ha comunque ammesso di non avere particolari certezze: “Non oso dire se sarà un definitivo addio. Non sappiamo cosa accadrà in autunno e se avremo a che fare con una nuova variante”. Una settimana fa in conferenza stampa aveva però annunciato: “Siamo pronti per uscire dall’ombra del coronavirus e accogliamo con favore la vita che avevamo prima. La pandemia continua, ma abbiamo superato la fase critica”. Parole che denotano un approccio che presto sarà abbracciato anche dalla vicina Finlandia pronta ad archiviare in questo mese tutte le limitazioni anti-Covid, come annunciato dalla prima ministra Sanna Marin, e in Gran Bretagna, dove dal 27 gennaio scorso, Boris Johnson ha obliterato il cosiddetto «piano B», annullando l’obbligo di Green pass e di mascherina in negozi e sui mezzi pubblici, pur senza dichiarare di voler trattare il Covid come una malattia non più “critica”.

LEGGI ANCHE:

Vogue France: "Sì al velo"/ Rabbia donne musulmane: "Hijab non è una tendenza"MYANMAR/ Anche l'Iran vende armi ai militari (come già fanno Cina, India e Russia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA