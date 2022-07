Danny Collins storia vera, chi è Steve Tilston che ispirò il film?/ Quella lettera di John Lennon…

La storia vera di “Danny Collins – La canzone della vita”: Steve Tilston, chi è il cantautore folk inglese?

Steve Tilston è un cantautore e chitarrista folk inglese. Alla sua storia è ispirato il film “Danny Collins – La canzone della vita”, diretto da Dan Fogelman e con protagonista Al Pacino. Tilston è nato il 26 marzo del 1950 a Liverpool ed è cresciuto nel Leicestershire. Nel 1971 è uscito il suo primo album, registrato a Bristol, dal titolo “An Acoustic Confusion”. Sono seguiti i dischi “Collection” nel 1972 e “Songs From the Dress Rehearsal” nel 1977. Agli inizi degli anni ‘80 gestisce a Londra un club di musica folk e incontra la cantante, flautista e suonatrice di bodhrán Maggie Boyle, che diventerà anche sua compagna. In quel periodo Tilston partecipa al “progetto Ship Of Fools” di John Renbourn e allo spettacolo Sgt. Early’s Dream della compagnia di ballo Ballet Rambert. Ottiene recensioni positive negli Stati Uniti per il suo album del 1992, “Of Moor and Mesa”, che contiene “The Slip Jigs and Reels” e “The Naked Highwayman”. Steve Tilston e Maggie Boyle hanno avuto due figli Martha e Joe. La coppia si è separata nel 1999.

Steve Tilston e la lettera di John Lennon

Nell’agosto 2010 è emerso che John Lennon aveva scritto una lettera a Steve Tilston nel 1971. Ma la lettera non è mai arrivata a destinazione, a causa di una intercettazione da parte di un collezionista di oggetti appartenenti ai Beatles. Lennon era stato ispirato a scrivere all’allora cantante folk di 21 anni dopo aver letto un’intervista sulla rivista ZigZag in cui Tilston ammetteva di temere che la ricchezza e la fama potessero influenzare negativamente la sua scrittura. Tilston è venuto a conoscenza dell’esistenza della lettera nel 2005 quando un collezionista lo ha contattato per verificarne l’autenticità. “Essere ricchi non fa cambiare le tue esperienze o il modo in cui pensi” e “Non devi lasciarti preoccupare dai soldi, dal cibo, ma da tutte le altre esperienze: dalle emozioni alle relazioni, e così via”, ha scritto Lennon. La lettera era firmata “Love John and Yoko”. Questa vicenda è stata l’ispirazione dietro il film “Danny Collins” del 2015.

