Danny Quinn ricorda papà Anthony “amava la gente, gli piaceva ridere”/ “Una volta mi diede uno schiaffo e…”

Danny Quinn ha di recente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, ricca di contenuti e in cui ha parlato soprattutto di suo padre Anthony Quinn. L’attore, che oggi pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha smentito le dicerie secondo cui suo papà fosse un uomo violento, e ha specificato: “L’ho visto mettere le mani addosso a mia madre una volta sola nell’arco di 30 anni, ed è quello che ho raccontato agli avvocati durante il loro divorzio“.

Il figlio del divo cinematografico ha anche smentito di avere egli stesso subito violenze domestiche da parte del papà: “No, anche quello è successo solo una volta e fu buffo, a suo modo, ma non potevo ridere sennò avrei peggiorato le cose. Non ricordo cosa avessimo combinato, eravamo tremendi. Era stata mia madre a chiedere l’atto disciplinare“. Vi fu solo un episodio, raccontato con leggerezza, del quale sicuramente non si dimenticherà: “Una volta mio padre mi diede uno schiaffo, l’unico, ma eravamo a tavola e me lo presi in faccia perché avevo parlato fuori turno. Ma io parlo sempre fuori turno!“.

David Quinn: “Aveva curiosità immensa e un grande amore per la vita“

Nel corso dell’intervista ha anche tratteggiato un ritratto inedito di Anthony Quinn e della sua sconfinata cultura: “Papà è stato un magnifico uomo, con una curiosità immensa e un grande amore per la vita, in tutte le sue forme. Era molto colto, gli piaceva leggere, aveva 5 mila libri. A casa nostra venivano Gore Vidal, Oriana Fallaci, molto simpatica: a me sono sempre piaciute le donne dure, l’ho trovata giusta; e poi, per andare d’accordo con mio padre…“.

Spiega inoltre di aver ereditato da lui l’umorismo e le risate: “Aveva un grande senso dell’umorismo, amava la gente, gli piaceva ridere, era generoso. Io amo la gente semplice, mi interessa aiutare gli altri e mi piace ridere. Ma mentre a lui piaceva raccontare le barzellette, il mio senso dell’umorismo è più inglese“.

