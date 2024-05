Dante’s Peak – La furia della montagna, Rete 4/ Trama e cast del cult del catastrofico, oggi 25 maggio 2024

Cast del film Dante’s Peak – La furia della montagna, diretto da Roger Donaldson

Sabato 25 maggio 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,20, il film di genere catastrofico del 1997 dal titolo Dante’s Peak – La furia della montagna. La pellicola è diretta dal regista Roger Donaldson, che ha raggiunto la notorietà grazie al lungometraggio Il Bounty con Mel Gibson e Anthony Hopkins. Le musiche hanno invece la firma del compositore John Frizzell e del tastierista James Newton Howard, candidato nel corso della sua carriera a ben 9 Premi Oscar e 5 Golden Globe.

L'Album di Amici 2024/ Anticipazioni e diretta: puntata speciale col meglio del serale di Amici 23

Il protagonista è interpretato dall’attore di origini irlandesi Pierce Brosnan, diventato famoso nel 1995 per la sua interpretazione del celebre agente segreto James Bond.

Al suo fianco l’attrice statunitense Linda Hamilton, volto noto al pubblico per il personaggio di Sarah Connor nella saga di Terminator e per quello di Catherine nella serie televisiva La bella e la bestia.

Nel cast del film Dante’s Peak anche l’attore statunitense Charles Hallahan, conosciuto per il ruolo del capitano Charles Devane nella serie tv Hunter.

L’Acchiappatalenti 2024, 3a puntata/ Diretta e concorrenti: trionfa Mara Maionchi! Ha vinto Gina de Boer!

La trama di Dante’s Peak – La furia della montagna: un vulcano minaccia un’intera città

Dante’s Peak – La furia della montagna racconta le vicende del vulcanologo Harry Dalton (Pierce Brosnan), arrivato nella cittadina di Dante’s Peak, nell’estremo nord degli Stati Uniti, per analizzare alcuni strani eventi sismici.

Grazie alle sue ricerche, Harry intuisce che questa attività anomala è legata all’imminente eruzione del vulcano, così si precipita ad informare il primo cittadino, Rachel Wando (Linda Hamilton), del terribile pericolo che incombe su tutta la zona e che può causare migliaia di morti.

Angelina Mango: "Ora pavoneggiamo..."/ Le reazioni al video del nuovo singolo "Melodrama"

La donna però decide di non informare gli abitanti per tutelare alcuni interessi economici, avendo da poco concluso un accordo molto vantaggioso con un ricco uomo d’affari. Purtroppo accade l’inevitabile e, proprio durante un’assemblea cittadina, il vulcano riprende definitivamente la sua attività e le scosse diventano terribilmente più forti.

Nonostante i tentativi della sindaca di evitare che si generi il panico, ormai è evidente che una nube nera si sta dirigendo verso la cittadina. L’ultima speranza di Dante’s Peak è Harry, solo lui può riuscire a trovare un modo per salvare tutti gli abitanti, compresi i suoi due figli, dalla furia assassina della montagna. Riuscirà il protagonista a mettere in salvo così tante vite, o la cittadina di Dante’s Peak è destinata a essere distrutta per sempre?

© RIPRODUZIONE RISERVATA