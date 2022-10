Dargen D’Amico, chi é il cantante di Dove si balla? / Dalla collab con Gué a X-factor

Domenica in ospita Dargen D’Amico: la linea del tempo del cantautore

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV domenicale di Domenica in, con la puntata datata 30 ottobre 2022, che tra gli altri ospiti in studio vede apparire Dargen D’Amico. Pseudonimo di Jacopo Matteo Luca D’Amico e originario di Milano, nato il 29 novembre 1980, può dirsi un talento poliedrico in campo musicale, un rapper, cantautore e produttore discografico italiano, e fondatore dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi assieme a Francesco Gaudesi. Il genere che più rappresenta il cantautore milanese é definito “emo rap”, in riferimento a tematiche personali e intimiste nella musica. Dargen D’Amico si definisce cantautore rap, smentendo quindi il genere che poco prima si attribuiva. Nato da genitori originari dell’isola Filicudi, sin da giovane partecipa a sfide di freestyle per le strade e nei locali di genere di Milano attraverso il nome d’arte iniziale Corvo D’Argento (preso dal librogame Il mistero del corvo d’argento). E fatidico é poi l’incontro dell’artista con Gué Pequeno (con cui frequenta il Liceo Ginnasio Giuseppe Parini) e Jake La Furia, con i quali fonda la band Sacre Scuole e pubblica l’unico album in studio 3 MC’s al cubo, nel 1999. Il gruppo storico giunge allo scioglimento e in seguito all’accadimento Gué Pequeno e Jake La Furia fondano i Club Dogo insieme al produttore Don Joe, per poi rilasciare due anni più tardi l’album Mi fist, nel quale è presente il brano Tana 2000, inciso proprio con D’Amico.

Insomma, al di là dello scioglimento l’ormai artista solista, Dargen D’Amico, non si risparmia in collaborazioni musicali, mandando avanti il suo progetto di fare musica.

Dargen D’Amico segna la svolta tv da Sanremo a X factor

Ed é nell’ultimo biennio che la popolarità e il successo in musica di Dargen D’Amico si consolidano, con una lunga e importante collaborazione tra il cantautore milanese e il Festival di Sanremo condotto da Amadeus su Rai Uno, fino al conseguimento del ruolo di giudice a X factor. In occasione del Festival di Sanremo 2021 il rapper lavora come autore dei brani Dieci di Annalisa e Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez. Nel 2022 prende nuovamente parte al Festival di Sanremo, questa volta nelle inediti vesti di concorrente, con il brano Dove si balla, classificatosi nono nell’ordine di gradimento finale della kermesse musicale. Il 4 marzo 2022 viene poi rilasciato l’album Nei sogni nessuno è monogamo e il 15 giugno viene pubblicato l’inedito estratto dall’album, Ubriaco di te. Dal settembre 2022, l’ospite a Domenica in è uno dei quattro giudici della 16ª edizione di X Factor.

In una nuova intervista concessa a Vanity Fair, intanto, Dargen D’Amico non lesina dichiarazioni a margine della stretta collaborazione intrecciata con Fedez, nel ruolo di giudice a X factor: ” L’ho conosciuto quindici anni fa, in uno studio di registrazione, di lui mi aveva colpito il fatto che fosse libero dalle imposizioni del rap. Mi ricordo di avergli detto: tu sei il Max Pezzali del rap. Cioè quel passaggio dalla nicchia all’allargamento nazional-popolare”. Ma com’é per Dargen D’Amico vestire i panni di giudice, il nuovo ruolo che ricopre in TV? “Più che un giudice mi sento un fratello maggiore di questi ragazzi. Ho accettato perché invece di fuggire dalle responsabilità, ho trovato giusto uscire dalla zona di comfort”.

