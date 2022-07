Dargen D’Amico/ Ubriaco di te è già il tormentone dell’estate

Dargen D’Amico è pronto a salire sul palco dei Tim Summer Hits 2022 a margine di un’estate che per lui si presenta piuttosto incandescente. Nella scaletta del tour estivo è presente anche la nuova traccia Ubriaco di te, uscito solo un mese fa e che di sicuro sarà uno dei tormentoni estivi. In questo brano, il cantante racconta quello che è l’amore, con i suoi lati più leggeri e frivoli, quella sensazione di ebbrezza che può regalare e che rende la vita più semplice, allegra e spensierata. È un brano con un ritmo incalzante, dallo stile anche un po’ funky ma anche groove, che rendono il pezzo perfetto da essere ballato durante le notti estive che ci aspettano. Nel brano omonimo al disco, Nei sogni nessuno è monogamo, Dargen canta in modo provocatorio i suoi versi, raccontando di inserire la sua vita nei suoi brani, proprio come in questo caso, dove afferma di essere invecchiato senza aver digerito. Cosa significa? Che è arrivato ormai sulla soglia dei 40 anni e con gli anni di pandemia che lo hanno tenuto chiuso in casa si è trovato a fare i conti con sé stesso, un po’ come chiunque. Come già accennato all’inizio, dopo aver avuto gran successo sul palco dell’Ariston, Dargen D’Amico ha ottenuto anche il posto di giudice di X Factor, dove affiancherà i suoi colleghi Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini, sotto la conduzione della cantante Francesca Michielin. Il programma sarà in onda in autunno, sulla piattaforma Sky.

Dargen D’Amico, il cantautorap

A cavallo fra i generi disparati, a partire dal rap al cantautorato, Jacopo d’Amico, meglio conosciuto come Dargen D’Amico si contraddistingue per il suo stile unico e inconfondibile. È un’artista completamente diverso da quello a cui siamo abituati quando si parla di hip hop italiano. Dargen si definisce un “cantautorap” che, come raccontato da lui stesso, fa riferimento alla sua influenza afro-americana unita ad un’innata e spiccata capacità e amore di scrittura. Ha uno stile anche nel vestire molto ironico e non auto-celebrativo, e forse è proprio per questo che ha conquistato sin da subito il cuore della scena musicale italiana. Dopo essere stato scelto come giudice della nuova stagione di X Factor, giovedì sette luglio è stato suo compito aprire il Festival di Villa Arconati presentando al pubblico un assaggio di quello che sarà il suo tour estivo, durante il quale presenterà i suoi brani di maggior successo ma in particolare il suo nuovo disco che, fra le altre, contiene anche il singolo con il quale ha spopolato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 <>. L’album è intitolato Nei sogni nessuno è monogamo, e contiene anche brani degli anni passati rielaborati con innovative chiavi di lettura, grazie anche alla sua band che lo accompagna costantemente. Sarà quindi un live del tutto nuovo, quasi sperimentale, come dice l’artista stesso.

Cosa sappiamo della sua vita personale?

Per quel che riguarda la vita lontano dal palco di Dargen D’Amico, sappiamo davvero ben poco. L’artista è molto riservato riguardo la sua vita amorosa e a nessuno è dato sapere se abbia oppure no una compagna. Della sua vita privata, però, si conoscono pochi dettagli: non lascia trapelare nulla riguardo alla sua vita sentimentale, e nessuno sa se abbia o meno una compagna. Egli stesso ha infatti affermato che il gossip è del tutto distante dalla sua arte musicale e pertanto non vuole far trapelare nulla ai suoi numerosi fan.

