La vita privata di Roberto Vecchioni ruota attorno alla moglie Daria Colombo. Una presenza fondamentale nella sua esistenza, con cui ha condiviso gioie e dolori di una vita intensa e a volte spietata. Ai tanti bei ricordi che Roberto e Daria conservano nel proprio cuore, si affianca il dramma per la morte del figlio Arrigo dopo una brutta malattia. Un dolore profondo che l’artista e la moglie condividono faticosamente l’uno con l’altro e che li ha messi a durissima prova.

Daria Colombo, moglie di Roberto Vecchioni/ Lui: "Il ses*o non funziona più, ma c'è una sostituzione..."

Oggi Roberto Vecchioni pagherebbe oro per vedere la sua amata sorridere, ma quando si subiscono certi traumi è dura ritrovare la spensieratezza di un tempo. Il cantante si sente impotente, vorrebbe smuovere una situazione che lo rende triste a sua volta. “Vorrei tanto che lei sorridesse. Quando la vedrò sorridere, con quel sorriso meraviglioso, non vorrò altro”, ha confidato in una tenera intervista a Domenica In.

Daria Colombo e Roberto Vecchioni: “C’è un piccolo segreto tra noi”

Daria Colombo e Roberto Vecchioni stanno insieme da più di quarant’anni, ma il cantante assicura che per lui è come se fosse il primo giorno. Non c’è cosa per cui potrebbe andare più fiero. “La mia e di Daria è una casa forte, solida, incurante alle confluenze di bene e male. Ci teniamo le mani sull’orlo di questa voragine che è la vita, tentando di vederla come una collina fiorita”, ha raccontato a Radio Deejay.

La malinconia cresce, ripensando ai tanti dolori che la coppia ha dovuto affrontare nel corso degli anni, in primis la morte del figlio Arrigo, il tasto più dolente della loro vita da genitori. “Ogni tanto uno inciampa e l’altro lo solleva. C’è un piccolo segreto tra noi: nei periodi in cui uno di noi due è più forte deve, soprattutto nelle cose più piccole, dare ragione all’altro…”, l’amorevole confessione del cantante.