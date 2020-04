Dario Acocella, ex marito Bianca Guaccero/ “L’addio? È stato il periodo più doloroso”

Pubblicità

Si chiama Dario Acocella l’ex marito di Bianca Guaccero. I due si sono sposati nel 2013 e hanno avuto una bambina, Alice. Ma l’amore è finito pochi anni dopo: nel 2017 è infatti arrivato l’annuncio della rottura. “È stato il periodo più doloroso della mia vita. – ha raccontato la conduttrice al settimanale Chi – Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare. Faccio molta fatica a innamorarmi, sono una donna difficile“. Dario (che fa il regista) e Bianca si sono conosciuti durante il set di Capri e si sono follemente innamorati. Nonostante oggi i rapporti siano chiusi in modo definitivo, l’ex coppia è rimasta in buoni rapporti. Tuttavia nessuno dei due ha voluto dare adito al gossip e, infatti, le motivazioni della rottura, così come la vita amorosa dopo di questa, rimangono ancora avvolti nel mistero.

Pubblicità

Dario Acocella e Bianca Guaccero: un nuovo amore dopo la fine del loro matrimonio?

Di recente però si è parlato di nuovo amore per Bianca Guaccero. La conduttrice avrebbe dunque dimenticato definitivamente l’ex marito Dario Acocella per un altro. Di recente però, intervistata dal settimanale Chi, la Guaccero ha ammesso che un nuovo amore, effettivamente, potrebbe coinvolgerla anche molto presto. “Non escludo che la quarantena a lungo andare possa farmi venire voglia di approfondire un’amicizia – ha dichiarato al giornale diretto da Alfonso Signorini – e che parlando, anche a distanza, possa nascere un sentimento, ma questo non è certo il momento migliore per iniziare una storia d’amore”. Tuttavia, al momento, l’unico grande amore nella sua vita è la figlia avuta da Acocella: “In questo momento sono completamente appagata dall’amore per mia figlia Alice. Giochiamo, la trucco da principessa, la pettino…Tutte cose che di solito raramente riesco a fare fagocitata dal lavoro. In fondo essere single mi aiuta a mantenere quella spensieratezza necessaria per lei”, ha concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA