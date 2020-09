Dario Argento/ “Amo tanto le mie due figlie, ma mi manca l’Oscar”

A “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, è intervenuto questa mattina Dario Argento, fresco ottantenne. Il regista ha dichiarato: “I compleanni sono tutti uguali. Conti tondi o quadrati che siano, poco importa. Come ho passato il mio compleanno? Leggendo i messaggi di auguri che mi sono arrivati”. Con le figlie ha un rapporto speciale come padre: “Sono due legami diversi, ma l’intensità e l’affetto sono identici. Fiore e Asia sono due persone non simili, per cui mi rapporto in maniera differente con loro. Entrambe sono vicine al mio cuore e fanno parte dei miei pensieri e ho un grande affetto”. In riferimento al recente successo ottenuto a Venezia, Dario Argento ha dichiarato: “È stato bellissimo, sono molto orgoglioso. Devo ringraziare il sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici per avermi assegnato questo riconoscimento, che ora sta vicino agli altri, nella mia abitazione”.

DARIO ARGENTO: “MI MANCA L’OSCAR”

“Mi manca l’Oscar”, ha ironizzato Dario Argento, che ha rivelato di avere un film pronto da girare a ottobre-novembre oppure in primavera, Covid permettendo. Avrebbe dovuto iniziare le riprese ad aprile, ma proprio per via delle norme anti-contagio è stato tutto rimandato, in quanto c’è un cast internazionale e c’è timore che gli attori vengano in Italia e si infettino. “Non vedo l’ora che comincino le riprese”, ha asserito il regista, che proprio nelle scorse ore ha rivelato urbi et orbi di avere paura di morire, di temere la morte, nonostante nella sua carriera le sue produzioni cinematografiche non siano mai andate troppo distanti da questa tematica che incute paura a tanti italiani.



