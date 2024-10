DARIO ARGENTO E DARIA NICOLODI, “GENITORI? LA SOLITUDINE MI ACCOMPAGNA DA…”

Chi sono Dario Argento e Daria Nicolodi, genitori di Asia Argento, e cosa sappiamo di loro? Questo pomeriggio, durante il primo dei due appuntamenti del fine settimana con “Verissimo”, uno dei momenti di maggior interesse del talk show condotto da Silvia Toffanin sarà rappresentato dalla presenza in studio della 49enne attrice romana e personaggio televisivo che, con la padrona di casa, si aprirà parlando delle proprie fragilità e di come queste, tuttavia, sovente abbiano rappresentato per lei una sorta di ancora di salvezza. Come anche nel caso del rapporto con il celebre papà e la mamma, entrambi figure di spicco del cinema italiano contemporaneo, e coi quali tuttavia la regista non sempre è andata d’accordo: proviamo qui a raccontare chi sono Dario Argento e Daria Nicolodi, genitori di Asia Argento.

Per tracciare un quadro di quella che è a tutti gli effetti una piccola famiglia allargata e parlare di Dario Argento e Daria Nicolodi, genitori di Asia Argento, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e tornare al 1975, anno di nascita della futura attrice che per il maestro del genere horror era la secondogenita (dopo aver avuto Fiore dal matrimonio con Marisa Casale); idem per la sceneggiatrice toscana scomparsa nel 2020 a Roma all’età di 70 anni, diventata già mamma nel 1972 dopo aver dato alla luce Anna nel corso della relazione con Mario Ceroli (la ragazza poi morirà tragicamente in un incidente stradale nel 1994, e di cui diamo conto quest’oggi in un pezzo a parte, NdR), e poi anche di Asia che la renderà nonna di due nipoti prima dell’ischemia di quattro anni fa che la portò alla morte.

ASIA ARGENTO, “FINCHE’ ERA VIVA NON POTEVO RACCONTARE CHE MIA MADRE…”

Per scoprire tuttavia meglio chi sono Dario Argento e Daria Nicolodi, genitori di Asia Argento, possiamo rifarci soprattutto alle parole della loro figlia più celebre e alle diverse interviste che questa ha concesso nel corso degli anni. Se del suo rapporto col regista e produttore cinematografico si conosce molto di più, della sua tormentata relazione con la madre si è scoperto qualcosa invece solo dopo la sua scomparsa: “La solitudine mi accompagna da sempre, da quando ero bambina” aveva candidamente ammesso una volta, ricordando l’infanzia con due genitori impegnati nel mondo dello spettacolo. Poi i problemi domestici e l’alcolismo di mamma Daria, unito alle sue violenze, la portarono ad andare via di casa a 14 anni, scelta che influirà molto sul suo rapporto con la donna. “Da mio padre ho ereditato la disciplina, il rispetto per il lavoro e un lato artistico più cinematografico. Da mia madre invece una sorta di libertà di pensiero, di amore per la letteratura, la bellezza e la natura”.

Così sui genitori la diretta interessata, dichiarazione che ci dice molto di chi sono Dario Argento e Daria Nicolodi, genitori di Asia Argento. Se nella sua relazione col papà ci sono stati in passato degli “alti e bassi” dal momento che entrambi hanno un carattere molto forte e spigoloso (“Rimpianti verso di lui? Si, molti. Però non si può vivere con i rimpianti”), più burrascosa è stata quella con la madre: “Mi picchiava in maniera molto violenta (…) Lei ha avuto grandi conflitti con lui fino alla morte” aveva ricordato in un’occasione, parlando della scelta della Nicolodi di rinunciare alla potestà su di lei. “Finché era viva non potevo raccontare che fosse stata violenta fisicamente. A cinque anni mi mandava a comprare le bottiglie di vodka. Le vedevo svuotarsi in fretta nel freezer (…) Non l’ho raccontato perché mi dispiaceva, o avevo ancora paura di lei” aveva rivelato al ‘Corriere della Sera’ spiegando che con papà Dario “negli ultimi anni il nostro rapporto è migliorato. Purtroppo con mia madre non è successo. Ma sono andata sulla sua tomba, e lo stesso ho fatto con mia sorella, mia nonna, mia zia, e ho scritto loro delle lettere”.