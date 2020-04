Dario Argento & Duft Punk/ “A loro la colonna sonora del nuovo film”, poi la smentita

Pubblicità

I Daft Punk per la colonna sonora di “Occhiali neri”, il nuovo film di Dario Argento. Una notizia bomba che ha fatto il giro del web nella giornata grazie all’intervista rilasciata dal maestro dell’horror ai microfoni di Repubblica: a otto anni di distanza dal poco fortunato Dracula 3D, il regista capitolino torna con un giallo ambientato a Roma e con protagonista la figlia Asia Argento. Ma non solo: il commento sonoro affidato ai due francesi ha fatto esultare migliaia di fans, già con l’acquolina in bocca per il risultato finale. «Sono miei estimatori, conoscono tutto il mio cinema, da amici francesi hanno saputo che giravo un nuovo film e mi hanno telefonato: “Vogliamo lavorare con te”. Ci sentiamo spessissimo, “tra poco ti inviamo i primi brani”, sono entusiasti. Verranno a Roma appena possono», le parole di Dario Argento, che ha inoltre annunciato l’inizio delle riprese a settembre. Ma…

Pubblicità

DARIO ARGENTO & DAFT PUNK, IL DIETROFRONT

«Urania Pictures e Getaway Films, produttori di Occhiali Neri di Dario Argento, desiderano rispondere alle voci attualmente in circolazione, a seguito di un’intervista a La Repubblica in cui Argento ha dichiarato che i Daft Punk avrebbero composto la colonna sonora del suo nuovo film. Questa dichiarazione riflette il desiderio di Argento di lavorare con Daft Punk, tuttavia non vi è stato alcun accordo o discussione tra le due parti. Il film è attualmente in pre-produzione»: questa la nota diramata nelle scorse ore dalle case di produzione, confermando che si tratta solo di un desiderio del regista di Suspiria. Nessun accordo effettivo, dunque, tra la produzione ed i Daft Punk, una marcia indietro che ha comportato delusione presso i fan del regista e del celebre duo. Anche se bisogna sottolineare che non si tratta di un no irreversibile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA