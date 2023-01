Dario Baldan Bembo, chi è/ Compositore per Mia Martini e Mina. Il successo di Amico è

Dario Baldan Bembo, chi è: la carriera

Il cantautore Dario Baldan Bembo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 19 gennaio, di Oggi è un altro giorno. Nato a Milano il 15 maggio 1948, Dario Baldan Bembo è cresciuto in una casa piena di musica: la madre Domenica Andreini era una maestra di pianoforte e anche il fratello Alberto era un musicista. Dopo l’esame di maturità, si è iscritto all’Università Statale, ma grazie al fratello maggiore Alberto ha iniziato a esibirsi in vari locali e a lavorare come tastierista per delle incisioni con lui: “Comincio così come ‘turnista’, e mi faccio conoscere da Ico Cerutti, che lavorava al Clan Celentano. Ico mi ascolta, e mi chiama per fare delle serate come orchestrale. Ricordo questo periodo come uno dei più belli della mia vita”, ha ricordato in un’intervista a Massimo Emanuelli.

Come organista Hammond, Dario Baldan Bembo ha suonato in studio con Mina, Caterina Caselli, Lucio Battisti e tanti altri. Grazie a Battisti ha conosciuto il batterista de “I Quelli”, Franz Di Cioccio, con cui entra nella formazione dell’Equipe 84, con cui partecipa al Festival di Sanremo 1971 (il gruppo si classificò terzo in coppia con Lucio Dalla cantando la canzone di Dalla 4 marzo 1943).

Dario Baldan Bembo, il successo con “Amico è”

Negli anni ’70 inizia la carriera di compositore di Dario Baldan Bembo: con Michelangelo La Bionda e Bruno Lauzi scrive per Mia Martini “Piccolo Uomo”. Nel 1973 Mia Martini canta al Festivalbar la canzone “Minuetto” (musica di Dario e testo di Franco Califano). Per Mia Martina ha scritto molte altre canzoni come “Donna sola”, “Bolero”, “La Nave”, “Che vuoi che sia” e “Inno”. Per Mina ha scritto “Eccomi”, con parole di Paolo Limiti, e “Non tornare più”, con testo di Califano. Successivamente ha iniziato una lunga collaborazione come coautore con Renato Zero. Nel 1975 inizia la sua carriera da solista, tra i successi ricordiamo “Amico è” del 1982. Il brano è stato la sigla di “Superflash”, quiz serale di Canale 5 condotto da Mike Bongiorno. Ospite di Serena Bortone, Dario Baldan Bembo ha ricordato il suo rapporto con il conduttore: “Mike Bongiorno abitava a 14 km da me. Io stavo provando a promuovere il mio album, ma non avevo pensato a lui. Lui poi prese la canzone come sigla. Lui mi criticava per il modo di vestire, diceva sempre: ‘Bembo, torna a casa a vestirti’. Io lo consideravo il mio secondo papà, è stato il patrono de ‘L’amico è’”.

