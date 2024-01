Dario Baldan Bembo, chi è l’autore di Minuetto/ “Andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti e…”

Dario Baldan Bembo, chi l’artista che ha scritto la musica di Minuetto

Dario Baldan Bembo è tra gli ospiti della puntata de “La volta buona” in onda oggi, lunedì 8 gennaio. Classe 1948, figlio di una maestra di pianoforte, eredita dalla madre la passione per la musica che lo porta ad appassionarsi al pianoforte. Con Djamballà, colonna sonora de Il dio serpente, film del 1970, ottiene il primo successo e comincia così a collaborare con artisti del calibro di Lucio Battisti, Mia Martina per la quale ha scritto la musica di Minuetto (1973), su testo di Franco Califano.

Anziana truffata e tenuta in ostaggio da badante in Romania/ "Mi lasciò lì e si appropriò di casa mia"

L’altro grande successo di Bembo è il brano Amico è che interpreta con Caterina Caselli. Nel 1985 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Da quando non ci sei piazzandosi al sedicesimo posto. Nel 2001, inoltre, ha partecipato alla trasmissione La notte vola.

Dario Baldan Bembo e il suo grande rimpianto

Della vita privata di Dario Baldan Bembo si sa davvero poco. Tuttavia, da alcune dichiarazioni dell’artista del passato è facile intuire che si sia sposato. Per partire in viaggio di nozze, infatti, rinunciò ad un appuntamento di lavoro in cui non credeva molto come raccontò lui stesso a in un’intervista a faremusic.it.

Domenico Iannacone e Nicole, chi è l'ex marito e la figlia di Federica Gentile/ Matrimonio finito...

“Il più grande rimpianto? Quando andai in viaggio di nozze negli Stati Uniti dopo il mio primo matrimonio. Il mio editore mi aveva fissato un incontro alla Paramount. Non ci credetti molto e non ci andai. Da lì in poi imparai ad avere più fiducia in me stesso”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA